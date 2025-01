Martina De Ioannon ha scelto Ciro Solimeno. L’ultima puntata di Uomini e Donne ha visto la tronista più amata degli ultimi anni uscire mano nella mano con il bel napoletano di cui è innamorata. Ma come ha reagito Gianmarco Steri alla decisione della ragazza? Durante il loro percorso si è visto tutto l’affiatamento dei due che sono arrivati all’ultimo con tanta ansia e voglia di viversi.

Scelta Martina De Ioannon a Uomini e Donne/ Gli spoiler e la puntata interrotta rovinano tutto

Una volta finita la puntata a Gianmarco Steri è stato proposto di diventare tronista ed è così che il giovane ex corteggiatore ha accettato la proposta di Maria De Filippi. Secondo le Anticipazioni di Uomini e Donne, oltretutto, si è scoperto che per il ragazzo sono arrivate ben 3000 ragazze pronte a corteggiarlo. In ogni caso, la non scelta dell’ultima puntata si è dimostrata una delle più commoventi di sempre, dato che si è commosso parlando con Martina e ripensando ai bei momenti passati insieme.

GIANMARCO STERI: CHI É LA NON SCELTA DI MARTINA DE IOANNON A UOMINI E DONNE/ "Quando penso a noi..."

Uomini e Donne, Gianmarco Steri non rimpiange nulla: “Lei è una persona importante”

Come accade di solito, nell’ultima puntata del trono Maria De Filippi manda in onda le ultime esterne con i ragazzi e abbiamo visto Martina De Ioannon insieme a Gianmarco Steri e Ciro Solimeno. Entrambe le esterne durate una giornata sono state molto commoventi, anche se in studio tutti avrebbero scommesso su Gianmarco come scelta della tronista, dato che le ha fatto conoscere sia la zia centenaria che la sorella gemella. Un’uscita importante dunque, che ha fatto commuovere tutti compreso il corteggiatore stesso. Quest’ultimo, tra le lacrime ha detto: “So che è l’ultimo giorno in cui posso vederla. È stata una giornata particolare perché l’ho vissuta con la mia famiglia“.

Scelta Martina De Ioannon a Uomini e donne, chi è?/ Lei piange prima dell'annuncio: "Emozionata ma felice"

Gianmarco Steri ha poi continuato: “sapevo che era l’ultimo giorno che avrei potuto passare con lei, quindi me la sono vissuta in modo un po’ particolare“. Il giovane ha spiegato di aver fatto tutto con piacere con Martina De Ioannon, considerandola importante per la sua vita. La tronista, prima di comunicare il suo verdetto, ha ripercorso tutti i momenti più speciali con lui. Dopo la notizia il ragazzo ha accettato tutto con grande dignità, ma confidandosi poi con la redazione ha specificato di essere triste: “Sapevo che l’avrei vista per l’ultima volta. Era importante per me“. Chissà se il suo percorso sul trono sarà altrettanto emozionante…