Gianmarco Steri: l’ultima esterna con Martina De Ioannon a Uomini e Donne prima della scelta

Gianmarco Steri ha conquistato le attenzioni del pubblico di Uomini e Donne e di Martina De Ioannon sin dalle prime esterne. Il ragazzo romano, titolare di due barber shop nella sua città, si è fatto notare per la schiettezza e determinazione. Con Martina ha instaurato subito un bel legame che, però, nelle ultime settimane, è venuto meno. La tronista, infatti, ha messo in dubbio non solo l’interesse di Gianmarco nei suoi confronti, ma anche il bacio. Nonostante dubbi e paure, Martina ha deciso di arrivare con lui e Ciro Solimeno al giorno della scelta e, nella puntata di Uomini e Donne di oggi, giovedì 23 gennaio 2025, Gianmarco arriverà in studio super elegante per rivivere l’ultima esterna con la tronista.

Gianmarco ha deciso di vivere totalmente le ultime ore insieme alla tronista a cui ha presentato due delle persone più importanti della sua vita ovvero sua sorella e sua zia. Poi, insieme, hanno anche raggiunto gli amici di lui.

Gianmarco Steri: le ultime dichiarazioni prima della scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne

Prima di arrivare in studio e ascoltare le parole con cui Martina De Ioannon annuncia di aver scelto Ciro Solimeno, Gianmarco Steri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di WittyTv raccontando le emozioni vissute insieme alla tronista. “Ho delle sensazioni positive, però non ho in mano niente. All’inizio ero scettivo nel veire qua perché per me provare emozioni importanti era un po’ un tabù. Invece sono riusciti a provare delle emozioni molto forti e ad aprirmi […]”, le prime parole di Gianmarco.

Poi conclude così: “La fortuna è stata di incontrare Martina, perché mi è piaciuta da subito, quidi mi ha aiutato a completare tutto quanto. Di me è uscito tanto perché sono riuscito ad aprirmi, però ci sono dei lati molto più profondi che non ho tirato fuori“.