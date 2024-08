COME STA GIANMARCO TAMBERI? CORSA CONTRO IL TEMPO

Come sta Gianmarco Tamberi? Ancora non lo sappiamo: non abbiamo notizie troppo fresche che ci dicano se il campione olimpico di salto in alto potrà effettivamente partecipare alle Olimpiadi Parigi 2024, nelle quali appunto dovrà difendere il titolo vinto incredibilmente a Tokyo tre anni fa, in coabitazione con Mutaz Barshim in un siparietto bellissimo che ricordiamo tutti, anche perché pochi minuti dopo (letteralmente) Gianmarco Tamberi, già con la bandiera italiana in mano, aveva abbracciato quel Marcell Jacobs campione sui 100 metri. Ecco, come sta Gianmarco Tamberi?

La notizia di oggi è che è stato dimesso dall’ospedale ed è in partenza per Parigi: dunque, Gimbo quantomeno ci prova e sarà presente alle Olimpiadi 2024, poi chiaramente bisognerà valutare quali siano le sue reali condizioni e la sua competitività in una gara che naturalmente non farà troppi sconti, considerato il parterre di stelle presenti. I calcoli renali non sono tutti uguali: alcuni possono essere naturalmente espulsi dal nostro organismo, altri richiedono una rimozione chirurgica, in più da quel momento i tempi di recupero sono diversi.

COME STA GIANMARCO TAMBERI? IL QUADRO

Gianmarco Tamberi, già costretto a rinunciare alle Olimpiadi di Rio de Janeiro per un grave infortunio, rischia dunque di mancare la gara di salto in alto alle Olimpiadi Parigi 2024: sarebbe un altro importantissimo forfait dopo quello di Jannik Sinner, che si sarebbe presentato al torneo di tennis maschile in fortissimo odore di medaglia, anche e soprattutto d’oro. Adesso noi aspettiamo che Gianmarco Tamberi dia qualche notizia: la gara di salto in alto come già detto non è troppo lontana nel tempo e Gimbo vuole disperatamente esserci, ma anche lui sa fin troppo bene che forzare la mano potrebbe non essere la migliore delle soluzioni.

Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime ore, intanto la foto che ha pubblicato e che lo ritrae con una mascherina ha aperto a illazioni circa un possibile contagio al Covid, sembra non essere il caso (in alcune strutture sanitarie la mascherina potrebbe ancora essere consigliata, e del resto ancora oggi c’è chi ne fa uso in altri ambienti), quello che speriamo noi è che Gianmarco Tamberi sia in pedana per la sua gara di salto in alto.