Gianmarco Tamberi: “Con la mia fidanzata Chiara amore infinito”/ “È speciale”

Gianmarco Tamberi, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo nel salto in alto, ai microfoni di Gianluca Gazzoli, nella puntata dell’11 agosto di Radio Deejay, ha parlato della sua bellissima storia con la fidanzata Chiara Bontempi che diventerà presto sua moglie. Un amore importante che dura da anni e che ha accompagnato Gianmarco sia nel momenti più belli, ma soprattutto, anche in quelli più brutti dimostrandogli una grande devozione. In Chiara ha trovato la donna della sua vita con cui costruire un futuro insieme.

LORENZO, FIGLIO LEONARDO BONUCCI/ Tifoso del Toro: ‘triste’ il giorno dello scudetto

Un amore forte e che rende sereno il campione che, prima di partire per Tokyo dove ha realizzato il sogno di vincere una medaglia olimpica, ha chiest alla compagna di diventare sua moglie. Ai microfoni di Radio Deejay si lascia così andare a parole importanti nei confronti della futura moglie.

Gianmarco Tamberi, parole d’amore alla fidanzata Chiara

Dopo aver realizzato il suo sogno sportivo portando a casa una medalia olimpica storica, Gianmarco Tamberi è pronto a realizzare anche il sogno d’amore con Chiara Bontempi che il campione definisce una persona speciale che è sempre rimasta al suo fianco.

Raffaella Carrà, A raccontare comincia tu/ Leonardo Bonucci: “Iniziai all’oratorio”

“Lei è una persona speciale. Sono stato fortunato a trovarla nella mia vita. Lo sapevo già prima del mio infortunio, prima di tutto quello che è successo, ma in questi cinque anni lei ha dimostrato veramente un amore infinito nei miei confronti. Quello che ha fatto per me è difficile trovare le parole per dirlo. Nel post ci ho provato”, ha detto il campione, pronto a pronunciare il fatidico sì.

LEGGI ANCHE:

Palazzi Vaticani/ Gli oggetti inediti custoditi dal papa: c’è volante di Schumacher

© RIPRODUZIONE RISERVATA