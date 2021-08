Chiara Bontempi chi è la fidanzata di Gianmarco Tamberi/ Matrimonio post Oro olimpico

Chiara Bontempi da fidanzata di Gianmarco Tamberi a futura moglie!

Prima l’Oro alle Olimpiadi e poi il matrimonio; sarà un’estate da ricordare quella 2021 per Chiara Bontempi e Gianmarco Tamberi. La fidanzata del nuovo campione olimpico nel salto in alto non sta nella gioia dopo aver visto trionfare in finale a Tokyo il suo Gimbo, tra l’altro 10 minuti prima un altro evento storico come l’oro nei 100 metri per l’amico Marcell Jacobs. 12 anni insieme, le hanno passate tutte gli ancora giovani innamoratissimi Chiara e Gianmarco: dalla delusione fortissima poco prima di Rio 2016, con l’infortunio nel momento di massima forma e con la medaglia alla portata, fino all’emergenza Covid e al timore di non riprendere più le gare e gli allenamenti in vista dell’Olimpiade “posposta”.

E invece ce l’hanno fatta, insieme, con l’appoggio mai venuto meno e che ha significato tanto per Tamberi in quei salti incredibili verso l’oro (ex aequo) nella leggendaria serata di Tokyo. Solo 3 giorni fa, in vista delle gare odierne, Chiara Bontempi scriveva così nel messaggio di incoraggiamento social al suo Gimbo: «Ci siamo.. Il cuore mi batte forte e l’emozione è tanta.. Stai per vivere il tuo sogno amore mio, un sogno che aspetti da anni.. Vivilo con la grinta, la convinzione e la forza che solo tu hai. E sopratutto.. divertiti e goditi finalmente questi giochi olimpici. Lontani ma sempre vicini..sono con te! Ti meriti il meglio vita mia».

Gianluca Timberi “Gimbo” e quella proposta di matrimonio che lasciò senza parole Chiara Bontempi

Un oro incredibile quello vinto da Tamberi, viatico migliore non poteva essere a quanto di ancor più straordinario avverrà nei prossimi mesi nella vita di quesi giovani italiani: poco prima della partenza per le Olimpiadi, al ristorante La Torre di Numana nelle Marche (Ancona), Gimbo ha fatto finalmente la proposta di matrimonio alla sua bella Chiara Bontempi. Il saltatore ha prenotato un tavolo rialzato cosparso di petali di rosa, poi dopo la cena si è alzato per andare in bagno e, quando è tornato, aveva fatto mettere una canzona romantica e si è presentato con cento rose rosse.

La promessa di matrimonio ha ricurvo un bel Sì da quella stessa Chiara che aveva ricevuto una iniziale “promessa” da Tamberi: «chiederò di starmi di fianco per tutta la vita, ma solo una volta arrivate le Olimpiadi». Classe 1995, Bontempi si è laureata nell’aprile 2019 iniziando i primi passi nel mondo del lavoro tra Milano e Roma in piena crisi pandemica: «Non trovo le parole…L’emozione è talmente tanta che ancora non ci credo. Ti amo amore mio infinito, Ti direi di si ogni singolo giorno».

