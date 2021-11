gIANMARIA a X Factor 2021 con Stella di mare/ Dopo i CCCP lo scoglio Lucio Dalla

gIANMARIA porta Lucio Dalla al quarto live di X Factor 21

gIANMARIA è pronto a confrontarsi con un grande della musica italiana nel quarto live di X Factor 21, Lucio Dalla. Canterà infatti Stella di mare e dovrà provare a dimostrare di saper anche cambiare registro. Questo perché dopo aver fatto bene interpretando Vasco e CCCP ora è chiamato a un qualcosa di più classico e che non è propriamente in linea con il suo stile. Siamo però arrivati alla fase finale del talent show e non potrà sottrarsi da prove complesse come questa.

Com’è andato gIANMARIA al terzo live di X Factor 2021?

Nell’ultimo live di X Factor 2021 imbroglia le carte, i generi musicali, il background della generazione, anche due, che lo precedono e portando sul palco ‘Io sto bene’ dei CCCP rivista in chiave punk-alt-rapper, con fare molto ruffiano trascende i generi e si coccola i giudici.

Agnelli avrà sicuramente amato aver mantenuto la chitarra acidissima di questo pezzo storico della band reggiana, Mika quel retrogusto psichedelico, Emma e Hell Raton l’aver giocato sul testo con fare rapper e poco trapper, mostrando il suo visetto d’angelo con un testo rivisto e provocante, stimolante. Quale il giudizio dei giudici dopo la performance di Gianmaria nella terza serata? Per Mika ha solo un termine per lui: ‘è una figata, una figata’, nulla più, perché ha saputo muoversi, giocare con la storia del rock italiano con grande padronanza, un insieme di esperienze e atteggiamenti portati sul palco di X Factor che hanno stupito un giudice in particolare: Hell Raton.

Hell Raton da gIANMARIA non si aspettava una performance di questo tipo: classe, il modo nel quale il ragazzo si è mosso sul palco, l’atteggiamento provocante ma non offensivo, irriverente o nichilista, la capacità di utilizzare il brano cucendoselo addosso, per Hell Raton è stata un rivelazione che l’ha portato al pollice altissimo nei suoi confronti. Manuel Agnelli non ha espresso un vero e proprio giudizio, ma ha sostanzialmente elaborato un’attitudine fornendo al ragazzo un’analisi profonda che non può non essere così parlando di una band che ha definito terminologie, ideologie, ammazzato ideologie, ucciso consuetudini sociali e politiche. Il giudice di X Factor Agnelli dichiara: ‘quando parlai con Zamboni (membro dei CCCP), gli chiesi come potevano avere sul palco una perfezione anche nel look di quel tipo e Zamboni mi rispose: abbiamo già 30 anni e da anni che evolviamo la nostra immagine’. Su questo presupposto Manuel porge al ragazzo la stima di avere una consapevolezza di sé già alta pur non avendo un background, e questo potrebbe essere il famigerato fattore ‘X’, ma questa consapevolezza va coltivata, cresciuta, non imbavagliata ma lasciata esprimere.

Anche Emma ha lodato il ragazzo pur essendo velocissima nel suo commento. La cantante ha chiesto a Gianmaria: ‘come ti sei sentito sul palco?’, lui ha risposto di essersi sentito molto bene e la Morrone ha chiuso con un categorico ‘a me interessa solo questo’, segno che dietro il lavoro del team c’è una grande predisposizione alla maturazione giorno dopo giorno che oggi, dopo la terza puntata di X Factor 2021, ci consegna un altro possibile e papabile candidato per l’edizione 2021 del talent show. Il Corriere della sera intitola: ‘Gianmaria travolge i giudici con un brano dei CCCP’ e non c’è complimento migliore da porgere a chi ha cercato il brano di una band che ha travolto, scaldato, energizzato una generazione di romantici incazzati del rock.



