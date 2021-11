gIANMARIA, X Factor 2021/ Pronto a stupire tutti con “Io sto bene” dei CCCP

gIANMARIA ad X Factor 2021 tra i favoriti del pubblico

Uno degli artisti che più ha conquistato il pubblico di X Factor 2021 è gIANMARIA, nome d’arte di Gianmaria Volpato, un giovane cantate di 19 anni di Vicenza. Fin dalla sua prima apparizione ha conquistato i favori del pubblico e dei giudici con il brano “Suicidi” provocando una palese commozione in Emma Marrone.

X Factor 2021 Live 3a puntata/ Diretta ed eliminati: Hell Raton ed Emma pronti...

Durante il primo live di X Factor 2021 il giovane cantante Vicentino ha riproposto a tutti il suo inedito “Suicidi” con un’esibizione, secondo il pubblico da casa, sottotono rispetto alle attese. Durante la seconda puntata dei live gIANMARIA si è esibito sulle note di “Jenny è pazza” di Vasco Rossi in una versione completamente sua con l’inserimento di alcune strofe scritte di suo pugno. La sua seconda esibizione ha stupito tutti i giudici che hanno concordato all’unanimità sulla sua bravura.

Karakaz, X Factor 2021/ "Capiamo critiche": eliminati o salvi grazie alla cover dei Gorillaz?

gIANMARIA al terzo live con una cover dei CCCP

Mika dopo l’esibizione di gIANMARIA ha commentato: “L’hai fatto a modo tuo ed è stato intimo, anche se urli. La tua più grande forza è questa”, anche Hell Raton ha concordato con le parole di Mika: “Era rischioso, avevo paura mancasse del vissuto, ma ci sei riuscito”. Anche Manuel Agnelli, di solito duro con i concorrenti di X Factor 2021, ha voluto sottolineare la sensibilità del ragazzo.

Durante il terzo live il giovane cantante sarà pronto a stupire nuovamente il pubblico esibendosi in una cover dei CCCP “Io sto bene”. Sia i giudici che il pubblico da casa è molto curioso di vedere come affronterà questa nuova sfida e in che modo riuscirà a rendere sua la canzone.

Dardust/ Ha un fidanzato oppure no? Smentito il flirt con Mahmood

© RIPRODUZIONE RISERVATA