Gianmaria Antinolfi frecciatina a Soleil Sorge/ “Hai cercato il finto scoop con Iannone…”

Soleil Sorge è tornata a scontrarsi con Gianmaria Antinolfi. I due hanno cominciato a litigare da qualche tempo e proprio qualche ora fa si sono tornati a tirare nuove frecciatine. Soleil Sorge ha insinuato che Gianmaria Antinolfi sia entrato nella casa del Grande Fratello Vip aver ottenuto la popolarità per via del flirt con Belen Rodriguez: “Ti ricordo che quello che si trova qui perché è uscito sui giornali con qualche donna sei tu, di certo non io”. Gianmaria Antinolfi ha però voluto replicare insinuando che le foto in cui era stata paparazzata con Andrea Iannone fossero state organizzate da lei: “E tu per una paparazzata organizzata da te, pensa un po’, con Iannone. L’hai organizzata tu”. Visibilmente stizzita, Soleil ha evitato di rispondere.

In un’intervista di qualche tempo fa a Chi, Soleil aveva rivelato che non c’era stato nessun feeling con Iannone: “Come amico è stato carinissimo e ha cercato di chiamarmi e di vedermi dopo che siamo tornati a Milano, anche dopo che sono uscite le foto. Temevo che lo potessero penalizzare, visto che sta aspettando una sentenza che potrebbe condizionare la sua carriera sportiva, invece, forse non è stato così. Sarà anche interessato fisicamente, ma non c’è feeling e io non ho mostrato interesse. E poi, per rispetto del passato, non starei mai con uno che è stato con la mia ex cognata”.

Soleil Sorge e Katia Ricciarelli continuano a parlare di Miriana Trevisan. Nelle scorse ore, le due hanno commentato la diffida che Pago avrebbe fatto nei confronti di chiunque avesse parlato male dell’ex moglie. Katia Ricciarelli è stata messa a conoscenza dei fatti e a Soleil Sorge ha detto: “Ti devo dire una cosa molto delicata, ma tu giurami che stai zitta. Prima in confessionale mi hanno detto che è partita una diffida. Questo per la questione su Miriana Trevisan e il mio ‘tu saresti una madre?’. Hanno messo gli avvocati ora. Capisci come siamo messi adesso? Ora dovrò anche… Certo che è una diffida non è nulla di che. Comunque la cosa è partita da casa dal suo ex marito”. Pago aveva già annunciato su Instagram che si sarebbe mosso per vie legali dopo l’attacco della Ricciarelli e di Giacomo Urtis a Miriana Trevisan: “Le parole pronunciate questa sera da alcuni concorrenti del GF Vip nei confronti della mia ex moglie, saranno messe al vaglio dei nostri legali già da domani, a tutela della nostra famiglia e di nostro figlio. Aspettiamo Miriana per decidere il da farsi in sede legale. Mi auguro che certi comportamenti non accadano mai più, nel rispetto soprattutto di nostro figlio”.

Katia però non si è intimorita ma anzi ha continuato a fare pesanti insinuazioni su Miriana. La cantante lirica ha infatti confidato a Soleil Sorge che secondo lei ora che Biagio D’Anelli è uscito dalla casa, Miriana si possa buttare a capofitto in un’altra storia e a tal proposito ha tirato fuori il nome di Barù: “Ora non c’è Biagio e si butterà su Barù”. Soleil ha prontamente replicato: “Gli uomini sono solo numeri per lei”.



