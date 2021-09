Gianmaria Antinolfi: “Ho una ragazza fuori dal GF Vip 2021″/ “Soleil? Prima sc*pamica, poi innamorato ma…”

Gianmaria Antinolfi è uno dei protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Uno degli argomenti più dibattuti in queste puntate del Gf Vip è stato proprio quello relativo alla sua vita privata e in particolare al suo rapporto con Soleil Sorge, la sua ex ragazza che rivede a soli tre mesi dalla fine della loro relazione.

Dopo di lei, in questo periodo, ci sarebbe stata un’altra fidanzata, di cui Gianmaria non dice il nome. In una discussione con Raffaella Fico e Carmen Russo, però, rivela alcuni dettagli interessanti: “Mi prometti che torni?”, gli ha chiesto la ragazza prima della sua entrata nella Casa. Questa la sua risposta: “Io entro con te nel cuore”.

Gianmaria Antinolfi parla del suo rapporto con Soleil Sorge: da sc*pamica a innamorato

Il legame tra Gianmaria Antinolfi e la sua nuova fidanzata sarebbe già molto importante, anche se lui non le ha ancora detto ‘ti amo’. Il ricordo di Soleil, in effetti, è ancora troppo forte, come testimoniano le sue parole sempre all’interno della Casa: la frequentazione con lei, racconta, è durata da settembre 2020 a giugno 2021, quindi lui e Soleil si sono visti ‘a intervalli’ per circa nove mesi.

“Non ci eravamo lasciati”, ha dichiarato Antinolfi a proposito della rottura. “Abbiamo avuto delle discussioni e io… ci siamo allontanati. Lei ha provato a chiamarmi qualche volta, ma io non le ho mai più risposto al telefono. Perché io ti do tutto, ma poi se ci vado a sbattere, fino a un certo punto, basta”. La confessione più rilevante è questa: “Le voglio un bene dell’anima a Sole. Sono stato innamorato di Sole. Parlo di me, sono stato innamorato”. Ma la Sorge non voleva una relazione stabile, e così Gianmaria è stato costretto a rassegnarsi. “Lei mi ha sempre detto: ‘Io non voglio una relazione, non voglio una relazione, non voglio una relazione’. Ma fondamentalmente, nella forma, nella sostanza, era una relazione, ma lei non voleva una relazione. (…) Anche se stavamo insieme, lei diceva: ‘No, non siamo fidanzati, no non stiamo insieme'”.

