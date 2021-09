Grande Fratello Vip 2021/ Manuel Bortuzzo racconta l’aggressione: “Salvo per 12 millimetri”

Grande Fratello Vip 2021: Manuel Bortuzzo racconta l’aggressione

La convivenza nella Casa del Grande Fratello Vip 2021 è iniziata. I Vipponi hanno iniziato a raccontarsi, svelando aspetti della loro vita privata, in alcuni casi intimi o addirittura complicati. È il caso di Manuel Bortuzzo che, in giardino insieme ai suoi compagni d’avventura, ha raccontato gli attimi che hanno preceduto lo sparo che lo ha poi paralizzato a 20 anni. Manuel ha raccontato di una semplice serata tra amici, dell’arrivo in un locale dal quale sono poi andati via subito proprio a causa di quanto stava accadendo. Si è dunque allontanato di un po’ da lì ma è proprio lui che i malviventi si sono trovati davanti lungo la strada.

“La prima persona che hanno beccato ero io che stavo comprando le sigarette, ero la prima persona che potevano vedere.” ha raccontato il ragazzo. Aggiungendo che “Mi chiedevo se fosse successo davvero, queste cose le vedi nei film”, spiegando infine di essere “salvo per 12 millimetri”, che gli sarebbero stati altrimenti fatali.

Anche Francesca Cipriani si è lasciata andare ad alcune confessioni molto personali, che raccontano un periodo per lei molto difficile. Al Grande Fratello Vip 2021 ha ricordato, infatti, della relazione avuta con un uomo violento: “In amore io sono stata sfortunatissima – ha esordito la gieffina –, ho toccato il fondo sotto tutti i punti di vista.” Ha dunque aggiunto: “Non so se avete visto a Studio Aperto, tentato omicidio da parte di un mio ex a me. Lo dico perché tanto… Ne parlo, ormai sono passati tanti anni, poi la cosa è andata in appello, non so… Mi ha mandato 2 o 3 volte in ospedale, e l’ultima…“, ha concluso la Cipriani, lasciando tutti senza parole.

