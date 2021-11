gIANMARIA, X Factor 2021/ Emma si fida di lui e gli da un atto di responsabilità

gIANMARIA, Emma lo lancia al quinto live di X Factor 2021

Il quinto Live di X Factor 2021 vedrà gIANMARIA confrontarsi con un mostro sacro della musica italiana. Complessa è l’assegnazione che gli ha dato la sua coach Emma Marrone, per lui infatti ha scelto Rimmel di Francesco De Gregori. Il brano è sicuramente pieno di momenti complicati, in grado di cambiare tonalità e un testo davvero pieno di momenti intensi. C’è una carica davvero straordinaria all’interno di parole che ci raccontano una storia non di facilissima lettura e che ha delle parti in cui la commozione potrebbe essere predominante. Questa scelta così complessa però ci fa capire bene come Emma si fidi ciecamente del ragazzo e dunque è un atto di responsabilità importante nei suoi confronti.

Siamo sicuri che il ragazzo non deluderà anche perché poi avrà la possibilità di esibirsi a X Factor 2021 con il suo brano inedito Senza Saliva che potrebbe essere anche ritrovo sicuro qualora la prova con De Gregori dovesse presentare delle imprecisioni. Pare però molto difficile pensare che gIANMARIA si faccia prendere dall’emozione anche se va ricordato che questi ragazzi sono davvero molto giovani e si trovano al loro primo grande momento di notorietà. Alla fine vincerà anche chi avrà più forza nel gestire le sue performance e non solo tecnica e bravura.

gIANMARIA, Mika apprezza la sua voglia di rischiare a X Factor

Chi ha assistito all’ultima esibizione di gIANMARIA a X Factor 2021 non può non essere stato conquistato dal mood con il quale l’artista in erba ha portato sul palco un difficile e grande classico della musica leggera italiana: Lucio Dalla. Non è facile di certo cantare in diretta ‘Stella di mare’, interpretandola a modo proprio con grande personalità, fatto che non è sfuggito al poker di giudici dell’amato talent show. L’esibizione del ragazzo è stata struggente e delicata, intensa. Mika ha iniziato il suo giudizio chiedendogli quando ha riscritto questa performance, sottolineando anche l’incoscienza, supportata dal talento, che gli permette di poter mischiare il suo essere rapper con le necessità di non stravolgere i cantautori, uno stile diverso. Lo stile Gianmaria piace all’artista inglese che ammira la possibilità di non cambiare se stesso e non inficiare l’istinto.

Anche Hell Raton sottolinea che l’istinto di vincere le sfide che gli mettono sul suo cammino sono sempre vinte, la strada è tracciata ed è ottima, un artista che per il rapper può solo crescere puntata dopo puntata, quindi tutto positivo. Manuel Agnelli invece ha una diversa chiave di lettura; pur supportando la performance della quarta puntata, vuole sottolineare la crescita dell’artista augurandogli di arrivare sino in finale, senza aggiungere altro se non che ha esaltato un Dalla personale ma credibile, dopo le performance che lo vedevano (ad esempio Rino Gaetano) più a suo agio, rimarcando che il percorso che sta scegliendo per questa edizione è coraggioso e merita tutto il successo raccolto.

Coerenza è il termine che anche Emma Morrone approva, riscrivendo testi che Gianmaria sente nell’intimo, rispettando lo spirito originale ma adattandolo alla sua essenza di uomo e artista. Per Emma Gianmaria ha capito sino in fondo ciò che Lucio Dalla voleva per la sua musica, un Dalla che secondo la cantante avrebbe apprezzato tantissimo la performance del giovane artista di X Factor 2021 , proprio Dalla che credeva nelle nuove generazioni della musica, supportando chi si metteva in gioco senza nascondersi e in questo Gianmaria è solamente da applaudire e così è stato. Quinta puntata quindi anche per questo talento in progress, la finale non è vicina ma il cammino è tracciato, sta solamente in lui arrivare come un treno sino in fondo.

