Gianna Fratta, moglie di Piero Pelù/ “Eravamo contro il matrimonio: ci siamo sposati”

Gianna Fratta, direttrice d’orchestra e moglie di Piero Pelù, è intervenuta nel corso della puntata di venerdì 1° aprile 2022 de “L’Ora Solare”, trasmissione di Tv 2000 condotta da Paola Saluzzi. La donna ha innanzitutto parlato del suo amore per la musica e per il pianoforte, dicendo che “in più di 40 anni non ho passato un giorno senza pianoforte, che è un’estensione del mio corpo a tutti gli effetti. A nove anni ho ascoltato per la prima volta un’orchestra dal vivo e quella performance mi ha colpito talmente tanto che dissi ai miei genitori che mi sarebbe piaciuto stare al posto del direttore d’orchestra”.

Oggi c’è riuscita, anche se “dirigere un’orchestra è un lavoro un po’ misterioso e anche complesso, che richiede competenze plurime, tecniche, un po’ gestuali, musicali. Servono anche competenze organizzative per la gestione dei tempi e degli spazi, quelle culturali e quelle umane”. Non va poi dimenticata l’annosa questione connessa al gender gap, che secondo Gianna Fratta è destinata a protrarsi ancora nel tempo: “È difficile essere una direttrice d’orchestra donna, perché bisogna scontrarsi con l’abitudine di vedere sul podio l’uomo. Vent’anni fa mi guardavano con grandissima diffidenza, ora invece la situazione sta lentamente migliorando”.

GIANNA FRATTA: “MIO MARITO PIERO PELÙ SEMBRA UN BAMBINO”

Nel prosieguo della sua intervista di fronte alle telecamere de “L’Ora Solare”, Gianna Fratta ha ricordato i suoi primi passi a livello artistico: “Iniziai a studiare pianoforte al conservatorio di Como e a 6 anni, dopo il primo saggio, ricevetti un applauso. Capii che quello è il momento del riconoscimento della fatica, che denuncia che essa è arrivata anche dritta al cuore degli spettatori”. Tra i suoi miti musicali c’era Rino Gaetano (“mi piaceva moltissimo, poi la sua Gianna era una donna indipendente, nella quale mi riconoscevo”) e ai tempi del liceo dormiva pochissimo: “Mi alzavo alle 4.30, guardavo la famiglia Addams e iniziavo a studiare. Fortunatamente apprendevo velocemente e sono uscita dal quinquennio con 60/60. Poi, io prendevo tutti 9 e passavo i compiti ai miei compagni: avevo tutte le tecniche”.

E l’amore con Piero Pelù? “Quando ci conoscemmo – ha rivelato Gianna Fratta -, ci dicemmo di essere entrambi contro il matrimonio, poi cambiammo idea. Piero è una persona molto normale nella quotidianità. Sul palco è una rockstar, un performer come ce ne sono veramente pochissimi, ma nella vita di tutti i giorni io e lui siamo persone di grande semplicità e umiltà. Viviamo vite normalissime. Lui è una persona dolcissima, sembra un bambino. È un uomo incapace di pensare al male, è veramente innocente”.











