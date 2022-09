Gianni Brezza, marito Loretta Goggi/ “Dopo la sua morte niente aveva più senso”

Loretta Goggi e Gianni Brezza: un amore che vince la morte

Gianni Brezza è stato il marito di Loretta Goggi. Un grande amore interrotto solo dalla morte dell’ex coreografo e ballerino venuto a mancare a causa di una terribile malattia. Non è stato semplice per la cantante ed attrice riprendere in mano la sua vita dopo la morte del compagno. Uno strazio durato diversi mesi come ha raccontato proprio Loretta Goggi alla stampa: ” quando ho perso Gianni tutto si è spento. Sono stata malissimo sei mesi in casa, senza uscire. Non riuscivo a camminare né a mangiare. Ma anziché dimagrire, ingrassavo: il dolore mi aveva bloccato la tiroide, aveva smesso di funzionare. Stavo morendo. Mi ha salvata un’endocrinologa facendomi gli esami giusti e rieducandomi a mangiare”.

Loretta Goggi/ "Voglio vivere la mia età e concentrarmi sui miei interessi di oggi"

Non solo, la Goggi parlando della morte di Gianni ha aggiunto: “la morte l’ha portato via dai teleschermi non da me, noi stiamo insieme”. La morte di Gianni Brezza l’ha allontanata anche dal mondo della televisione e dello spettacolo.

Loretta Goggi dopo la morte di Gianni Brezza: “ciondolavo per casa depressa”

La rinascita di Loretta Goggi è arrivata grazie a Carlo Conti che l’ha fortemente voluta nella giuria di Tale e Quale Show. Una partecipazione che le ha permesso non solo di tornare in video, ma anche di riprendere in mano la sua vita. Intervistata da Il Messaggero ha dichiarato: “quando è morto Gianni Brezza è stato traumatico. Niente aveva più senso. Ho avuto problemi con la tiroide, sono ingrassata, ciondolavo per casa depressa. Mi hanno aiutato la fede e mia sorella che mi ha trascinato in Argentina per un viaggio. Lì sono tornata a vivere”.

Loretta Goggi/ “L’amore con Gianni Brezza? Lo tenemmo segreto, baci rubati sul set…”

Dopo la morte del marito però c’è una cosa che ha smesso di fare: andare in barca. “«Sì. Era la nostra passione. L’ho venduta. Non me la sono più sentita” – ha detto Loretta Goggi.

LEGGI ANCHE:

Gianni Brezza, il marito di Loretta Goggi/ "Ha lasciato sua moglie per me"

© RIPRODUZIONE RISERVATA