Gianni Morandi canzone “Apri tutte le porte”/ Dall’incidente a Sanremo 2022 con lo zampino di Jovanotti

GIANNI MORANDI AL FESTIVAL DI SANREMO 2022 CON “APRI TUTTE LE PORTE”

Gianni Morandi torna al Festival di Sanremo da concorrente ben ventidue anni dopo con ‘Apri tutte le porte‘, scritto in collaborazione con Jovanotti. Un brano che invita a buttarsi, mettendo da parte l’abitudine. I due artisti hanno da poco dato vita ad una collaborazione artistica destinata alla produzione e pubblicazione di diversi brani e molto probabilmente anche di un disco inedito scritto a quattro mani dai due big della scena musicale italiana. La sua ultima partecipazione risale 2000 quando partecipò con la canzone (scritta da Eros Ramazzotti) ‘Innamorato’, con la quale si piazzò al terzo posto.

Nella pur lunga e gloriosa carriera, il ragazzo che amava i Beatles e i Rolling Stones non è mai riuscito però a vincere il Festival di Sanremo. Il rapporto d’amore tra Gianni Morandi e la kermesse ligure però non è mai finito. Il cantante ha infatti aperto la serata inaugurale del 2008 cantando la canzone Nel Blu dipinto di Blu, prima di lasciare il palco agli artisti in gara. Ha poi condotto ben due edizioni del Festival, la prima nel 2011 insieme a Belen Rodriguez ed Elisabetta Canalis e la seconda nel 2012 con Rocco Papaleo e Ivana Mrazova.

GIANNI MORANDI, SANREMO 2022: UN ERRORE CHE POTEVA COSTARGLI CARO

Negli ultimi anni, Gianni Morandi ha visto crescere la sua popolarità anche nel pubblico più giovane grazie ad un sapiente uso dei social network e a delle collaborazioni con artisti come Fabio Rovazzi. Questa dimestichezza con i social ha però rischiato di costargli carissimo in vista della partecipazione a Sanremo.

Per via di una svista, Morandi ha pubblicato sul suo profilo Facebook un estratto della canzone con la quale parteciperà al Festival, cosa non consentita secondo il regolamento della competizione, che prevede in gara la partecipazione di brani inediti. L’estratto è stato immediatamente cancellato da tutti i profili, con Morandi che si è scusato per la svista. La giuria di Sanremo è stata comunque indulgente, ha creduto alla buona fede del cantante e non ha escluso Morandi dal Festival.

