Gianni Morandi squalificato da Sanremo 2022?/ Parte del brano pubblicato sui social

A poco più di un mese dall’inizio della kermesse, incombe il rischio squalifica per Gianni Morandi al Festival di Sanremo 2022. Il celebre artista, già sette volte protagonista all’Ariston da concorrente, senza dimenticare la sua esperienza da direttore artistico e conduttore, si ritrova in una situazione simile a quella che ha riguardato Fedez e Francesca Michielin…

Come confermato anche da Adnkronos, il brano di Gianni Morandi per Sanremo 2022 – “Apri tutte le porte” – è stato in parte pubblicato ieri sui social network. In particolare, sul profilo Facebook del cantante è apparso un video, poi rimosso, nel quale è stata riprodotta una parte della canzone.

Gianni Morandi squalificato da Sanremo 2022?

Il video sopra citato vedeva lo stesso Gianni Morandi, insieme al produttore dj Mousse T, presentare la canzone scritta da Jovanotti e presentata alla kermesse diretta da Amadeus. Come ben sappiamo, la riproduzione anche parziale di un brano in gara a Sanremo comporta una violazione del regolamento del Festival, la sanzione prevista è l’esclusione. La palla passa adesso ad Amadeus: ricordiamo che nel caso di Fedez e Federica Michielin il direttore artistico decise di non applicare il regolamento, sottolineando che la durata del video non svelava il brano e manteneva il tratto di novità richiesto dal regolamento. Stesso discorso anche per Gianni Morandi? Attesa una comunicazione ufficiale nel corso delle prossime ore…

