Gianni Morandi choc: “Nuovo intervento alla mano”/ “Non so quando tornerò”, l’incubo dell’incidente

GIANNI MORANDI INTERVENTO CHIRURGICO: “NON SO ANCORA QUANTO DOVRÒ STARE FERMO”

Gianni Morandi ha annunciato sui suoi profili social un nuovo intervento chirurgico alla mano destra, al quale dovrà essere sottoposto a breve. Una rivelazione che, di fatto, sancisce l’interruzione del suo tour, dopo l’exploit dello scorso febbraio al Festival di Sanremo 2022, quando si classificò terzo con “Apri tutte le porte” e vinse anche la serata delle cover insieme a Lorenzo Jovanotti. L’operazione chirurgica che Morandi è costretto subire è evidentemente una conseguenza del grave incidente di un anno fa: era precisamente l’11 marzo 2021, quando l’artista perse l’equilibrio finendo di fatto all’interno di un fuoco appiccato per bruciare le sterpaglie. In tale circostanza, con grande fatica era riuscito ad allontanarsi dalle fiamme, ma si ustionò gravemente le mani e le braccia.

Adesso, è tempo di tornare in sala operatoria, come ha comunicato lo stesso Gianni Morandi: “Ieri sera ho tenuto il mio 36esimo concerto al teatro Duse di Bologna e ora devo interrompere per affrontare un intervento chirurgico alla mia mano destra. Non so ancora quanto dovrò stare fermo, ma certo non per pochi giorni. ‘Stasera gioco in casa’ è stata un’esperienza fantastica e vorrei ringraziare i due musicisti che mi hanno accompagnato in questo meraviglioso viaggio di musica e canzoni, Alessandro Magri al pianoforte ed Elia Garutti alla chitarra […]”.

INTERVENTO CHIRURGICO GIANNI MORANDI: PERCHÈ DEVE ESSERE OPERATO? TUTTO È INIZIATO UN ANNO FA CON L’INCINDENTE…

Era stato lo stesso Gianni Morandi, durante la presentazione del singolo “L’Allegria“, a ricordare come finì vittima del grave incidente che tra pochi giorni lo costringerà a un nuovo intervento chirurgico alla mano: “Era rimasto fuori un pezzo di legno verde che avevo tagliato la mattina e cercavo di spingerlo dentro. Prendo questo forcale, spingo e non andava giù… Poi, appoggio il telefonino, mi tolgo i guanti – perché avevo anche dei guanti a protezione, però forse meglio così, perché si sarebbero impiastricciati con le mani – e la seconda volta che spingo… Voom! Il forcone passa di là e io volo dentro, dentro questo braciere…”.

A quel punto, Gianni Morandi ha detto di aver avuto “un attimo di smarrimento e per venir fuori… Non so cosa m’ha fatto venir fuori. Qualcuno mi ha guardato dal cielo. Insomma, alla fine, aggrappandomi a un ramo ancora bruciacchiato sono uscito e mi sono buttato su questo prato… Urlavo, per andare a casa ci ho messo venti minuti e piangevo come un matto… Una volta rientrato in casa, ho detto a mia moglie Anna di tagliare i brandelli, ma lei ha capito che era una cosa grave e ha chiamato l’ambulanza”.

