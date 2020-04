Gianni Morandi e Rovazzi, nuova canzone?/ “Sei morto se non fai qualcosa con me”

Pubblicità

Gianni Morandi e Fabio Rovazzi, nuova collaborazione in arrivo? Dopo aver portato a casa 130 milioni di visualizzazioni su You Tube con la canzone “Faccio quello che voglio”, il ragazzo della canzone italiana e Rovazzi potrebbero ripetere l’esperienza appena la quarantena finirà. A lanciare la proposta, stavolta, non è stato l’artista più giovane ma Morandi che, sempre più social e sempre più vicino ai desideri dei ragazzi, ospite della trasmissione web di Fabio Volo, ha fatto intendere, senza giri di parole, di essere pronto a tuffarsi in un nuovo progetto con Rovazzi che è sicuramente uno degli artisti con le idee più geniali. Morandi, così, ospite di Fabio Volo insieme a Rovazzi, ha approfittato della diretta Instagram per lanciare una proposta interessante al collega.

GIANNI MORANDI AVVERTE ROVAZZI: “SE NON FA QUALCOSA CON ME SEI MORTO”

Gianni Morandi e Fabio Rovazzi infiammano i fans con un divertente siparietto che si è consumato all’inizio della trasmissione Instagram di Fabio Volo di cui sono stati ospiti. Ricordando la prima collaborazione, l’eterno ragazzo della musica italiana, rivolgendosi al collega più giovane, ha detto: “Hai preparato il pezzo per questa estate che dobbiamo fare assieme? Perché qua, se non rifai una cosa con me, sei morto”. Parole che hanno spiazzato ma anche divertito Rovazzi che ha prontamente replicato: “Suona come una minaccia?!”. Rovazzi, dunque, accontenterà Gianni Morandi? Dopo essersi tuffato nella musica, Rovazzi, negli ultimi tempi, si è dedicato anche alle produzioni cinematografiche e alle produzioni video. Coinvolgerà Morandi in uno di questi progetti? In attesa di scoprirlo, i fans hanno particolarmente apprezzato la proposta di Morandi.

Gianni Morandi "minaccia" Fabio Rovazzi. A quando la prossima #hit dell'estate? (la prima post quarantena da #COVID__19) #theorchiteshow pic.twitter.com/C1P1MqMgwv — Caffè fou fou (@CaffeFou) April 30, 2020





