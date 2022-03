Gianni Morandi, foto post operazione mano/ Arto ‘ingessato’, tutore e un sorriso

Nuovo intervento chirurgico per Gianni Morandi. L’eterno ragazzo è infatti stato sottoposto ad una nuova operazione alla sua mano destra, quella che lo stesso aveva ustionato tempo fa dopo essere caduto in un rogo di sterpaglie. Il cantante bolognese, fresco di enorme successo al Festival di Sanremo 2022 con la sua “Apri tutte le porte”, ha pubblicato stamane una foto sulla sua seguitissima pagina Instagram, in cui si è mostrato con una manona fasciata con una sorta di tutore, appoggiata ad un’asta portatile.

Numerosi i commenti di pronta guarigione a cominciare da quello, immancabile, dell’amico Jovanotti, che ha postato un cuore, mentre Mara Venier ha aggiunto: “Un abbraccio Gianni, apri tutte le porte”. Gianni Morandi ha invece mostrato l’ottimismo che lo contraddistingue da sempre, commentando il suo scatto con le parole: “Ci vuole pazienza, c’è di peggio…”. La notizia della nuova operazione era giunta come un fulmine a ciel sereno soltanto quattro giorni fa, quando lo stesso Gianni Morandi era stato costretto a interrompere il suo tour per appunto finire nuovamente sotto ai ferri.

GIANNI MORANDI E L’ANNUNCIO DEL NUOVO INTERVENTO

Così scriveva la settimana scorsa l’artista emiliano: “Ieri sera ho tenuto il mio 36esimo concerto al Teatro Duse di Bologna e ora devo interrompere per affrontare un intervento chirurgico alla mia mano destra e non so ancora quanto dovrò stare fermo ma certo non per pochi giorni”. Gianni Morandi aveva concluso il suo post con un ringraziamento: “Soprattutto voglio ringraziare gli amici di MorandiMania e tutti VOI che in migliaia, da ogni parte d’Italia, siete venuti ad incontrarmi, ascoltarmi e a farmi sentire il vostro affetto. Speriamo di rivederci presto!”.

Anche in quel caso erano stati tantissimi i commenti, a cominciare da colleghi del mondo dello spettacolo come Nek (anch'egli reduce da un'incidente alla mano), quindi Mara Venieri e Massimo Ranieri. La speranza, ovviamente, è di rivedere nuovamente "in pista" il prima possibile il nostro Gianni Morandi, icona nazionale.













