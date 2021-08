Gianni Morandi, incidente alla mano: come sta?/ “Qualcuno mi ha guardato dal cielo…”

Gianni Morandi come sta dopo l’incidente alla mano?

Gianni Morandi, oggi protagonista della nuova puntata di Techetechetè, nei mesi scorsi si è reso protagonista di un brutto incidente che gli ha provocato gravi danni ad una mano non ancora del tutto guarita. Era lo scorso 11 marzo quando il celebre cantante rimase vittima di un drammatico incidente domestico per il quale rimase in ospedale per circa un mese al Bufalini di Cesena. Morandi cadde in rogo mentre andavano a fuoco alcune sterpaglie in giardino ed a farne le spese fu la sua mano destra oltre alle varie ustioni che coinvolsero anche le gambe.

Per 25 lunghi giorni è stato ricoverato nel Centro Grandi Ustioni, tenuto sotto controllo costante tra bendaggi e sedazioni. Passato il peggio Morandi ha intrapreso un lungo percorso di riabilitazione che dovrà seguire ancora per molto tempo, con l’obiettivo di recuperare l’utilizzo della mano destra. Intanto sui social dove è molto attivo, Gianni ha documentato passo dopo passo i suoi progressi tenendo i suoi numerosi follower costantemente informati sul percorso di guarigione. Qui ha mostrato la sua mano senza bende ed ha documentato gli esercizi di riabilitazione, mostrandosi accanto all’inseparabile moglie Anna.

Gianni Morandi ed il racconto del grave incidente

Nelle scorse settimane Gianni Morandi ha raccontato il grave incidente domestico che lo ha visto coinvolto. “Come ho fatto a salvarmi? Qualcuno mi ha guardato dal cielo”, ha commentato, come riferisce Oggi. Il celebre cantante ha ripercorso gli ultimi mesi tornando con la mente proprio a quel giorno di marzo, mentre era in giardino. Parlando al Parco Lambro in occasione della presentazione della canzone L’allegria, scritta per lui da Jovanotti, Gianni ha ricordato quel braciere nel quale era solito buttare i rami secchi e che aveva mostrato in un video pochi istanti prima del brutto incidente.

A raccontare con precisione quanto accaduto nei minuti successivi è stato lo stesso Morandi: “era rimasto fuori un pezzo di legno verde che avevo tagliato la mattina e cercando di spingerlo dentro, prendo questo forcale, spingo e non andava giù… poi appoggio il telefonino, mi tolgo i guanti – perché avevo anche dei guanti a protezione, però forse meglio così perché si sarebbero impiastricciati con le mani – e la seconda volta che spingo… voom, il forcone passa di là e io volo dentro questo braciere…”. Ancora oggi non sa come sia riuscito a salvarsi ma tra urla e lacrime è riuscito a rientrare in casa e chiedere aiuto alla moglie che ha allertato subito l’ambulanza. Quest’ultima, in una intervista a DiPiù ha spiegato come i tempi di guarigione siano ancora molto lunghi e non è ancora possibile sapere quando il marito potrà dirsi del tutto guarito. Intanto di recente ha sostituito il tutore ed anche di questo Gianni ha prontamente informato i suoi follower con un post social: “Mi hanno applicato un nuovo palmare, è un po’ noioso da portare ma almeno posso giocare a ping pong senza racchetta…”, ha scherzato.



