Gianni Morandi, incidente alle mani e operazioni/ “Ci vuole pazienza, c’è di peggio”

Gianni Morandi nuova operazione alle mani per il cantante di “Apri tutte le porte” dopo l’incidente della scorsa estate. Lo scorso anno il cantante di Monghidoro è stato vittima di un terribile incidente mentre si trovava in giardino. Morandi stava bruciando delle sterpaglie nella sua casa nel bolognese quando è inavvertitamente scivolato nelle fiamme riportando ustioni a mani e gambe. Il cantante è stato immediatamente trasportato all’Ospedale Maggiore di Bologna e successivamente ricoverato nel reparto del Centro Grandi Ustionati di Cesena.

“11 marzo. Lavori in campagna. Finalmente ho trovato i guanti della mia misura …” scriveva sui social il cantante. Un incidente che poteva andare molto peggio come ha raccontato proprio Morandi dalle pagine del Quotidiano Nazionale: “credo che ci sia qualcuno che mi ha guardato dal cielo, ne sono convinto”.

Gianni Morandi, incidente alle mani: nuova operazione

“Col passare dei giorni mi spavento sempre di più. Perché mi rendo conto del rischio che ho corso e di quanto sono stato fortunato”. Con queste parole Gianni Morandi ha confortato e rassicurato tutti i fan in pensieri dopo la notizia del gravissimo incidente che gli ha causato ustione di mani e gambe. Proprio il cantante ha raccontato: “prima di tutto, ho salvato la vita. Perché quando tu cadi dentro a una buca così, mentre spingi dentro un tronco che pensi faccia resistenza, e ti trovi in mezzo alle braci, con le fiamme intorno, è una cosa tremenda”. A distanza di pochi mesi, Morandi ha condiviso anche il racconto più drammatico: “mi sono attaccato con le mani a un ramo che bruciava pur di saltare fuori – ha raccontato – La seconda cosa importante è che ho salvato la faccia”.

Un incidente terribile per il cantante che ha riportato ustioni sul 15% del corpo in particolare sulle mani, ginocchia, qualche bruciatura alla schiena e ad un orecchio. “La mano sinistra, quella che fa gli accordi – ha raccontato – si muove abbastanza bene, direi che è quasi recuperata. La mano destra in questo momento è piuttosto debole, dovrò fare molta fisioterapia, ci vorrà del tempo”. Recentemente il cantante si è sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico: “ieri mi sono operato alla mano destra – ha scritto sulla sua pagina Facebook il cantautore – per ora tutto bene. Ci vuole pazienza, c’è di peggio”.











