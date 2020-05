Gianni Morandi/ Mascherina indossata male? Anche Anna Dann lo ha rimproverato e…

Pubblicità

Gianni Morandi sarà uno dei protagonisti della serata ‘1,2,3 Fiorella’ che la Rai riproporrà, con Fiorella Mannoia padrona di casa. Il cantante emiliano è alle prese come tutti con la vita casalinga da quarantena in questi giorni e l’ha ampiamente testimoniato sui suoi profili social, che sono la principale finestra dalla quale Morandi comunica con i suoi fans ormai da diverso tempo: Morandi è stato probabilmente uno dei primi artisti della vecchia generazione ad essersi adattato alle nuove metodologie di comunicazione e soprattutto alla realtà dei social, postando foto (spesso scattate dalla moglie Anna) e tenendo così un filo diretto con i suoi tanti ammiratori che, oltre alle sue performance da cantante, apprezzano quelle da attore, come ad esempio quelle nella fiction ‘L’isola di Pietro’.

GIANNI MORANDI, IL MEA CULPA SUI SOCIAL

Durante questa emergenza coronavirus Gianni Morandi ha usato i social anche per fare ammenda, un mea culpa che Gianni nazionale ha voluto fare pubblicamente per aver indossato male la mascherina protettiva. Un errore compiuto da tanti italiani ma Morandi non ha voluto schernirsi dietro la notorietà, sottolineando come anche la moglie Anna lo abbia rimproverato per aver indossato male la mascherina che nella foto mostrata sui social non copriva il naso. Un siparietto casalingo mostrato da Morandi che comunque ha sempre messo in luce una grande umanità in questi giorni di difficoltà. Per quanto riguarda le successive uscite, Gianni Morandi si è saputo proteggere al meglio, sottolineando come la maggiore informazione per i presidi sanitari da adottare sia stata sicuramente utile per evitare di sbagliare ancora.

GIANNI MORANDI E LA QUARANTENA

In ogni caso, dai profili social di Gianni Morandi si può chiaramente notare come il cantante emiliano stia passando le sue giornate di quarantena. Gianni Morandi ha fatto sorridere i fans mostrando piccole schermaglie casalinghe con la moglie, ad esempio al momento di lavare i piatti in cui ha sottolineato di essersi messo con buona volontà a lavare le stoviglie anche se non era il suo turno. Ed esponendosi anche a qualche bonaria presa in giro dei fans, che hanno chiesto ad esempio come mai lui ed Anna non si fossero muniti di lavastoviglie. Gianni Morandi ha mostrato anche altri scatti come quello in cui bene un buon caffé ed altre scene di vita casalinga tranquilla, con il lockdown ancora in corso Gianni non forza la mano e usa i social per tenersi reciprocamente compagnia con i suoi fans.



