Gianni Morandi mostra la mano ustionata: ferite e cicatrici/ Il web: “Por*a miseria…”

Gianni Morandi e la mano ustionata

Gianni Morandi, per la prima volta, pubblica una foto della mano ustionata mostrando le ferite e le cicatrici che, fortunatamente, sono in via di guarigione. Più di un anno fa, il cantante è stato vittima di un incidente domestico mentre si trovava nella sua campagna in seguito al quale ha riportato gravi ustioni con la mano. Sin dai primi soccorsi era stato evidente che il percorso di guarigione sarebbe stato lungo e faticoso. Da quel momento, Morandi si è affidato a degli specialisti che hanno curato le varie ustioni e l’hanno accompagnato, passo dopo passo, nella riabilitazione.

Dopo essersi ripreso, Morandi è tornato alla musica partecipando al Festival di Sanremo 2022 ed essendo ospite di diverse tappe del Jova Beach Party 2022 dell’amico Jovanotti. Finora, tuttavia, si era sempre presentato con una vistosa fasciatura alla mano. Ieri, però, ha deciso di togliere tutto, scattare una foto e condividere l’immagine della mano ustionata sui social.

Il sostegno del web per Gianni Morandi

“1 settembre. Voglia di urlare!!!!!! Autoscatto”, ha scritto Gianni Morandi pubblicando la foto della mano ustionata sia su Facebook che su Instagram. Immediata la reazione dei followers che hanno espresso affetto e sostegno al loro beniamino che non perde mai il sorriso e la voglia di affrontare la vita con tanta energia. “Porca miseria la mano Gianni… L’importante che ne hai recuperato l’uso intanto poi per guarire del tutto ci vorrà del tempo”, ha scritto un fan.

E ancora: “Ciao Gianni, ogni tanto fa bene urlare, spero il tuo sia un urlo di gioia…Sono felice vedere che le tue mani siano guarite… Buona serata, un grandissimo abbraccio”, “Sei fortissimo Gianni. mi hai fatto ridere. Urliamo insieme. Ci si sfoga un po’ ! Un caro abbraccio con affetto”.

