Gianni Sperti, bacio mozzafiato con Roberta Di Padua a Uomini e Donne/ Maria De Filippi incredula

Gianni Sperti dà una lezione ai cavalieri di Uomini e Donne

Momento di passione nello studio di Uomini e Donne durante la puntata del 31 ottobre tra Gianni Sperti e Roberta Di Padua. Tutto nasce quando, al centro dello studio, si accomodano Gemma Galgani e Bruno per raccontare i dettagli del loro appuntamento. Dopo aver visto l’esterna, Tina Cipollari mette alla prova il cavaliere esortandolo a baciare Gemma in studio. Mentre ballano, Gemma e Bruno riescono a scambiarsi solo un bacio a stampo che delude le aspettative non solo di Tina Cipollari, ma anche di Roberta Di Padua.

Raz Degan e Gianni Sperti, ex di Paola Barale/ "Non siamo rimasti amici: anzi grazie a loro ho imparato a..."

Quest’ultima, infatti, da diverse settimane, lamenta la poca intraprendenza degli uomini e, di fronte all’atteggiamento di Bruno, gli ricorda che è sceso per Gemma esortandolo ad essere più passionale. Gianni Sperti, così, decide di prendere l’iniziativa provocando non solo Gemma e Bruno, ma dando anche una lezione agli altri uomini del parterre.

Gianni Sperti si è fidanzato, l'annuncio sui social/ "Sono ufficialmente innamorato"

Il bacio mozzafiato tra Gianni e Roberta

Mentre Gemma Galgani e Bruno non riescono ad accontentare Tina Cipollari che avrebbe voluto vedere un vero bacio tra i due, Gianni Sperti lascia la sedia da opinionista e, dirigendosi verso il parterre femminile, invita Roberta Di Padua a ballare. Al centro dello studio, però, Gianni bacia improvvisamente Roberta che ricambia dando il via ad un momento super passionale. “Gianniiiii“, urla Maria De Filippi mentre assiste alla scena dalla propria posizione. “Tina è tutta colpa tua”, aggiunge la conduttrice mentre le telecamere inquadrano lo stupore della bionda opinionista.

GIANNI SPERTI, LITE CON AURORA TROPEA A UOMINI E DONNE/ "Ti denuncio se continui a dire che faccio..."

“Ammazza, bacia bene Gianni. Ci sa fare”, commenta Roberta tornando al proprio posto. “Mi è piaciuto“, aggiunge Gianni Sperti che poi lancia una frecciatina al parterre maschile. “Ho voluto dare una lezione agli uomini”, conclude.













© RIPRODUZIONE RISERVATA