Gianni Sperti choc a Uomini e Donne/ “Ho sofferto di un disturbo alimentare…”

Gianni Sperti, rivelazione a Uomini e Donne

Rivelazione importante quella di Gianni Sperti che, nel corso della puntata di Uomini e Donne trasmessa da canale 5 il 19 gennaio, ha svelato di aver sofferto, in passato, di un disturbo alimentare. Tutto è accaduto quando, al centro dello studio, si è accomodato Armando Incarnato che ha deciso di chiudere la frequentazione con Andree, una ragazza giunta in trasmissione solo per lui, non riuscendo a stare accanto ad una persona che sta affrontando un “problema”.

Armando Incarnato ha preferito, tuttavia, non scendere nei dettagli, ma Andree, non avendo problemi a rivelarlo, su domanda diretta di Maria De Filippi, ha ammesso di avere un disturbo alimentare. Il cavaliere napoletano, così, conferma di non volerla frequentare per il suo problema. Le parole di Armando hanno così scatenato la reazione di Gianni Sperti.

Le parole di Gianni Sperti

Di fronte alle parole di Armando Incarnato, Gianni Sperti perde la pazienza e si lascia andare ad una rivelazione. “Ho avuto anch’io un disturbo alimentare e non mi vergogno a dirlo perchè non è un problema” – sbotta Sperti. “Dallo psicologo ci vado andh’io e non è un problema. Anzi, lo dico apertamente”, aggiunge ancora l’opinionista.

Gianni, poi, si scaglia contro Armando Incarnato accusandolo di aver trovato una scusa per chiudere la frequentazione con la ragazza ed evitare di correre il rischio, poi, di lasciare lo studio. Una rivelazione, quella di Sperti, inaspettata e che è stata particolarmente apprezzata dal

