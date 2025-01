Gianni Sperti furioso a Uomini e Donne

Gianni Sperti non ci sta e punta il dito contro Michele Longobardi. Nella puntata di Uomini e Donne del 13 gennaio 2025, Maria De Filippi chiama al centro dello studio sia il tronista che le corteggiatrici Amal e Veronica. Il tronista aveva chiesto alla redazione di poter fare la propria scelta ma la conduttrice spiazza il tronista aprendo una telefonata con Alessandra Somensi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne con cui Michele ha avuto una conoscenza telefonica contemporaneamente al trono. Alessandra racconta di aver sentito Michele fino ai primi giorni di dicembre quando lui le ha chiesto di chiudere per poter portare a termine il trono.

Le parole di Alessandra scatenano la reazione di Amal e Veronica che lo attaccano. “Sei un pagliaccio”, sbotta Veronica mentre Amal ammette di non credere alle sue parole. Michele chiede scusa alla redazione e si mostra mortificato soprattutto per la reazione di Amal con cui avrebbe voluto uscire dal programma. L’atteggiamento del tronista scatena così la durissima reazione di Gianni.

Le parole di Gianni Sperti contro Michele Longobardi

“Ci sono persone che lavorano qui dietro, a cui voglio bene. Stamattina me le sono trovate tutte sul piede di guerra. Io me la sarei risparmiata questa cosa, perché mi imbarazza. Ma visto il rispetto e il bene che provo per queste persone, devo collegarmi con una ragazza“. Con queste parole, Maria De Filippi ha aperto il trono di Michele Longobardi.

Dopo aver ascoltato le parole di Alessandra Somensi, Gianni Sperti non ci sta e attacca duramente il tronista: “Il rispetto lo conosci? Lo conosci La gente a lavorare per un falso!. Sei un attore. Ti conviene andare direttamente di là perché non ho voglia”, sbotta Gianni che non tollera l’atteggiamento che ha avuto nei confronti di tutta la redazione del programma.

