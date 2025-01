Tra le interviste che saranno riproposte oggi, domenica 5 gennaio, a Verissimo – Le storie su Canale 5, c’è anche quella a Gianni Sperti. Nell’ultimo weekend prima del ritorno di Silvia Toffanin dalle vacanze natalizie, i telespettatori avranno l’opportunità di rivivere l’intervista di qualche mese fa al noto opinionista di Uomini e Donne. Nonostante sia da anni una presenza quotidiana su uno dei programmi più popolari della televisione italiana, la vita privata dell’ex ballerino rimane avvolta nel mistero. Una domanda, in particolare, continua a incuriosire il pubblico: Gianni Sperti è fidanzato?

Pia e Gino, genitori di Gianni Sperti/ La madre "critica" e il padre morto "davanti ai suoi occhi"

Stando a quanto dichiarato da lui stesso, la risposta è negativa: Gianni Sperti non è fidanzato. Dopo la fine del matrimonio con Paola Barale nel 2002, Gianni ha rivelato di essersi innamorato solo un’altra volta, ma quella relazione si è conclusa a causa della troppa gelosia, che l’ha resa soffocante. Da allora, non ci sono stati nuovi amori significativi nella sua vita. Sperti ha infatti confessato di non innamorarsi da circa 10 anni e, riflettendo sulla sua situazione attuale, ha spiegato di essere ormai troppo abituato a stare da solo, al punto da trovare difficile immaginarsi di nuovo in una relazione: “Oggi sto bene, non cerco nulla, sono sereno. Forse l’errore è che sto troppo bene da solo, mi sono abituato e faccio fatica a pensare alla convivenza”.

Cinzia, chi è la sorella di Gianni Sperti/ I maltrattamenti dell'ex marito e la denuncia per stalking

Gianni Sperti ospite a Verissimo – Le Storie: vita privata e presunto fidanzato dell’opinionista di Uomini e Donne

Prima del ritorno su Canale 5 di Uomini e Donne, il pubblico avrà l’occasione di rivedere Gianni Sperti sul piccolo schermo oggi pomeriggio, 5 gennaio, a Verissimo – Le storie. Sebbene sia uno degli opinionisti di un programma che ruota attorno alle relazioni sentimentali, nella vita di Gianni l’amore sembra essere assente da molto tempo. Nonostante non abbia una relazione seria da circa 10 anni, però, questo non significa che il suo cuore sia completamente libero. “Non sono un monaco, ho le mie frequentazioni, poco impegnative, faccio attività fisica, chiamiamola così… So che si bruciano calorie durante… Non sono lì fermo a quello, ma il fatto è che non parte la testa”, ha raccontato a Silvia Toffanin.

Verissimo, anticipazioni domenica 5 gennaio 2025/ Ospiti: Gerry Scotti, Asia Argento e Gianni Sperti

Da anni circolano voci sull’orientamento sessuale di Gianni Sperti, alimentate anche dalle dichiarazioni della sua ex moglie, Paola Barale, che aveva accennato a “non detti importanti e pesanti” durante il loro matrimonio. Gianni, tuttavia, ha sempre preferito non affrontare l’argomento pubblicamente. Intervistato da Silvia Toffanin, ha dichiarato con fermezza che non intende mai parlare di questo aspetto della sua vita: “La cosa che mi dà fastidio è che ancora oggi ci sia questa voglia di sapere o pensare o chiedere alla persona che tendenza sessuale abbia. Che io lo sia o non lo sia, forse sì forse no, non lo dirò mai. Perché dirlo vuol dire mettersi un’etichetta”.