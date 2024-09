Paola Barale è stata per alcuni anni la moglie del ballerino Gianni Sperti, ospite nel prossimo episodio di Verissimo, trasmissione in onda domenica 29 Settembre 2024. Paola è senza dubbio una delle showgirl più importanti che il panorama italiano abbia avuto negli ultimi 30 anni.

E pensare che la carriera di Paola Barale è cominciata per caso. La donna voleva diventare insegnante, ma fu notata per la sua somiglianza con la popstar Madonna e per questo fu invitata come ospite alla trasmissione a Domenica In. Da quel momento – quasi letteralmente – Paola non ha più lasciato il mondo della tv ed ha avuto una carriera ricchissima di impegni. Due anni dopo cominciò a lavorare con la ‘Tv delle Ragazze’, poi divenne la valletta ufficiale di Mike Buongiorno con il quale strinse un grande rapporto.

Alessandra Celentano ad Amici: "Sono casta da 15 anni"/ "La situazione è peggiorata, ho deciso di finirla…"

La Ruota della Fortuna e non solo, i due collaborarono in varie trasmissioni e intanto Paola acquisiva un nome televisivo sempre maggiore. Fu conduttrice di diverse trasmissioni e assieme ad autentiche leggende come Fiorello o Maurizio Costanzo, Gerry Scotti e tanti altri. Nel 2015 prese parte a Pechino Express ed è ormai qualche anno che non la vediamo più in rampa di lancio come un tempo. Andiamo a vedere però altri dettagli sulla sua vita privata, il matrimonio naufragato con Gianni Sperti e tanto altro.

Alessandro e Giorgio Merk Ricordi, chi sono i figli di Rita Pavone / Una vita diversa rispetto ai genitori

Paola Barale, chi è l’ex moglie di Gianni Sperti

Paola Barale è nata a Fossano in provincia di Cuneo nel 1967. Come detto aveva sogni ben diversi rispetto a voler fare la showgirl, ma negli anni è diventata una vera icona per la televisione italiana. La ‘sosia di Madonna’ ha dal 1992 al 1995 una relazione con Marco Bellavia, conduttore che conosce a Bim Bum Bam.

Nel 1998 sposa Gianni Sperti dal quale divorzia nel 1998 dopo aver conosciuto Raz Degan, modello israeliano con il quale intraprende una liaison che per anni incuriosisce la cronaca rosa nazionale. Dopo una serie di via vai con il modello i due troncano definitivamente la propria relazione e nel 2019 si arriva alla definitiva quanto ormai certa rottura. I due non hanno mai svelato il reale motivo della rottura ma lei sui social rilasciò solo il seguente comunicato: “Io e Raz abbiamo deciso di intraprendere dei percorsi differenti”.

Gabriele Corsi, chi è la moglie Laura Pertici / Amore e condivisione e lo 'strano' primo incontro

Nel 2023 Paola Barale ha pubblicato anche un libro, intitolato ‘Non è poi la fine del mondo’. La showgirl ha posato anche per un calendario senza veli, direttamente agli inizi degli anni ‘2000. Un personaggio particolare ma che ha fatto la storia della tv italiana negli ultimi anni.