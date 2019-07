Gianni Sperti/ Ex marito Paola Barale: “Ci sono voluti anni per superare il trauma”

Con oltre 25 anni di carriera, Gianni Sperti è uno dei protagonisti più amati e chiacchierati dell’attuale scena televisiva italiana. Ballerino, opinionista di successo e detective – a Uomini e Donne assolve spesso al compito di stanare cellulari, chat segrete o equivoche – nel suo passato spicca prepotentemente il matrimonio con la showgirl Paola Barale, dalla quale si è separato nel 1998 per poi divorziare nel 2002. “La gente è giustamente curiosa e sono felice che lo sia”, spiega Sperti in un’intervista concessa a Francesco Canino per Panorama, “però ci sono alcune cose che devono restare nella sfera intima”. Nelle sue parole, anche qualche dettaglio sul doloroso addio a Paola Barale, in merito al quale ha rivelato: “Sono stato letteralmente travolto dal gossip dopo la separazione e ci sono voluti anni per superare il trauma. Ora sono single e sto bene con me stesso”.

Gianni Sperti: “Uomini e Donne? Quando intuisco la presa in giro mi arrabbio”

Gianni Sperti parla della sua esperienza a Uomini e Donne, uno show al quale partecipa ormai da molti anni e nel quale è riuscito, con il passare del tempo, a ritagliarsi un ruolo su misura, quello del “paladino della giustizia”. “Fa parte di me – rivela Gianni Sperti a Panorama – Anche in famiglia mi rimproverano questo atteggiamento. Ma quando intuisco la presa in giro mi arrabbio: c’è gente che lavora di notte per montare le esterne e poi arrivano questi a fare i furbetti?”. Al netto delle prese in giro, però, il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi è un format in grado di sorprendere, in grado di rinnovarsi giorno dopo giorno: “È un programma imprevedibile – spiega Sperti – Ogni registrazione è diversa e tutte le settimane i protagonisti dei troni riescono ad alzare l’asticella e a sorprenderci”. E, naturalmente, sono numerosi i partecipanti che fanno sul serio: “La lista di matrimoni, convivenze e figli nati dopo Uomini e Donne è lunghissima”, ricorda il ballerino.

“Sto per realizzare un progetto”

Volto amatissimo del pomeriggio di Canale 5, Gianni Sperti qualche anno fa si è laureato in Economia e commercio con il risultato di 110 e lode. “Ho rifiutato tre volte il voto a un esame perché mi rovinava la media del trenta – spiega l’opinionista di Uomini e Donne – sono portato per i bilanci aziendali. Sicuramente la laurea mi ha aiutato nella valutazione di un investimento importante e in un progetto che sto per realizzare”. Nessun dettaglio, però, su questa nuova avventura professionale: “Per ora non posso dire nulla”. Per quanto riguarda i progetti futuri, Gianni Sperti spiega invece a Panorama di essere attualmente impegnato nella scrittura di un libro: “È una biografia, in cui racconto una parte molto importante della mia vita di cui non ho mai parlato”, rivela l’opinionista. Nella nuova avventura letteraria, accennerà al suo tormentato divorzio con l’amatissima Paola Barale?



© RIPRODUZIONE RISERVATA