Gianni Sperti, frecciata agli haters?/ “Cercheranno di spegnere il tuo sorriso ma..”

Gianni Sperti e il messaggio sui social: lo sfogo dell’opinionista

Gianni Sperti è un volto storico di Uomini e Donne, da anni è noto per essere l’opinionista dell’amato dating show condotto da Maria De Filippi. Come accade a qualunque personaggio pubblico, l’ex ballerino ha attirato sui social sia ammiratori che commenti negativi.

In virtù di questo, Gianni Sperti sembra aver voluto lanciare una frecciata ai vari haters che lo hanno criticato e continuano a farlo: “Incontrerai spesso qualcuno che cerca di spegnere il tuo sorriso e quando succederà tu sorridi ancora di più“. Nonostante le polemiche, dunque, l’opinionista riesce comunque ha trovare il sorriso e a non farsi condizionare dalla negatività di alcune situazioni. Non è dato sapere se il destinatario di questo messaggio sia una persona specifica, ma sembrerebbe più un’aforisma generico da usare come memento di vita.

Sandra Milo difende Gianni Sperti: “Continua a praticare l’arte del sorriso”

A rispondere allo sfogo social di Gianni Sperti è Sandra Milo che commenta così il post dell’opinionista: “Il nostro cervello rilascia endorfine quando sorridiamo. Quasi una forma naturale di anestetico contro i dolori. Sorridere ci predispone ad allontanare lo stress, a ritrovare la calma condiziona il modo in cui ci relazioniamo agli altri”.

L’iconica attrice, in difesa dell’ex ballerino, aggiunge : “E tu, Gianni carissimo, continua a praticare l’arte del sorriso. Sai che smacco nei confronti di chi vuol far di tutto per smorzarlo?” Insomma, nonostante Sperti abbia avuto uno sfogo personale la Milo ha voluto dargli il suo sostegno. Ultimamente, l’opinionista è stato al centro di diverse polemiche nello studio di Uomini e Donne; che abbiano contribuito al suo attuale stato d’animo?











