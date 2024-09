Genitori Gianni Sperti, chi sono: la confessione del ballerino

Nella vita del noto ballerino, ospite oggi domenica 28 settembre 2024 a Verissimo, i genitori di Gianni Sperti hanno occupato un posto centralissimo e l’occasione di oggi sarà certamente utile per tornare a parlarne con Silvia Toffanin. Gianni Sperti già in alcune precedenti uscite televisive ha colto l’occasione per soffermarsi sul rapporto con la madre e con il padre, raccontando anche di essere stato segnato dalla morte del papà, una figura che è sempre stata centrale nella sua vita: “Chiunque abbia avuto il piacere di conoscerti ti ha sicuramente visto sempre impegnato nel lavoro, perché sei stato un uomo instancabile, hai dedicato la tua vita al lavoro per rendere felici mia madre e noi figli” ha detto nel salotto di Silvia Toffanin.

Sempre nella trasmissione di Canale Cinque Gianni Sperti ha scavato tra i ricordi: “È ancora vivo nella mia memoria il momento in cui tornavi dal lavoro, noi quattro ti venivamo incontro e tu ci prendevi in braccio, anche se arrivavi sempre tardi nel pomeriggio”

Gianni Sperti genitori, la rivelazione sulla madre: “E’ sempre stata critica con me”

Il noto ballerino già in passato non ha perso occasione per parlare del rapporto con i suoi nel corso di una precedente intervista a Verissimo, sui genitori Gianni Sperti ha sempre speso parole molto importanti, svelando anche il rapporto con la mamma: “Mia madre è sempre critica con me, continua a seguirmi, ad esempio a Uomini e Donne, per darmi suggerimenti” ha rivelato il ballerino e noto volto televisivo che intanto da ormai diversi anni non ha più avuto modo di trovare l’amore: “Non mi succede da ormai una decina di anni, ho la ragnatela”.

Nel 2017 Gianni Sperti ha dedicato ai genitori un importante traguardo raggiunto nella sua carriera, la laurea in economia aziendale: “A distanza di anni ho trovato il tempo di tornare sui libri con determinazione”.