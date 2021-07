Gianni Sperti nudo su Instagram/ Web impazzito e spunta il commento di…

In attesa di tornare a commentare le vicende delle dame e dei cavalieri del trono over di Uomini e Donne, Gianni Sperti si sta godendo le vacanze nella sua Puglia. Tra una giornata di mare e l’altra, l’opinionista del dating show di canale 5 regala ai fans delle foto mozzafiato in cui sfoggia tutta la sua muscolatura che allena quotidianamente. Nelle scorse ore, così, ha letteralmente mandato in tilt Instagram pubblicando una foto in bianco e nero in cui è ripreso di spalle. Totalmente senza veli, l’ex ballerino regala la visione delle sue spalle larghe e muscolose e del fondoschiena perfetto. Una foto artistica che ha scatenato i commenti dei fans che hanno apprezzato il regalo del loro beniamino lasciando like e commenti. Tante le persone note che si sono complimentate con Sperti e tra queste spunta anche una vera diva del cinema italiano.

Gianni Sperti mostra il fondoschiena: arriva il commento di Sandra Milo

Migliaia di like e commenti per la foto in cui Gianni Sperti mostra il fondoscienza. Oltre ai complimenti delle ex dame del trono over di Uomini e Donne come Pamela Barretta e Ida Platano, spuntano anche i commenti di una diva del cinema come Sandra Milo. “Vedo una statua greca o sbaglio?”, chiede Sandra Milo. Sperti risponde: “sembra, ma è pugliese”. “Amico mio, la bellezza non va mai nascosta. Va sempre esposta e ammirata. C’è chi le statue le osserva nei musei e chi se le ritrova davanti in carne e ossa. A presto”, aggiunge ancora l’attrice. E ancora: “Sei un bronzo di Riace”, “Sei illegale”, “La perfezione”, “L’ottava meraviglia del mondo”, scrivono i fans.

