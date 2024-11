Gifted – Il dono del talento, diretto da Marc Webb

Mercoledì 13 novembre, andrà in onda, in prima serata su Rai 1, alle ore 21:30, il film drammatico del 2017 dal titolo Gifted – Il dono del talento. La pellicola è diretta dal regista Marc Webb, noto per avere curato le riprese di The Amazing Spider-Man (2012) e The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro (2014). Il protagonista è interpretato dall’attore statunitense Chris Evans, diventato famoso a livello internazionale grazie al personaggio di Capitan America nell’Universo Marvel e per quello de La Torcia Umana nella saga dei Fantastici 4.

Al suo fianco la giovane attrice Mckenna Grace, conosciuta dal pubblico per la sua partecipazione in Ghostbusters: Legacy (2021) e nel suo sequel Ghostbusters – Minaccia glaciale (2024). Nel cast di Gifted – Il dono del talento anche Lindsay Duncan, Jenny Slate, Octavia Spencer, Glenn Plummer, John Finn e Elizabeth Marvel.

La trama del film Gifted – Il dono del talento: una bimba geniale divisa tra un’infanzia normale e una speciale

Gifted – Il dono del talento è ambientato nella graziosa cittadina di Tampa, in Florida, dove vive la piccola Mary, una bambina di 7 anni che sta per tagliare un traguardo molto importante: iniziare il suo primo giorno di scuola. Questa esperienza si rivela un vero successo, in particolare la sua maestra Bonnie resta stupefatta dal talento straordinario della bambina nei calcoli matematici.

Mary non solo è in grado di svolgere le operazioni matematiche più difficili, ma è dotata di una capacità di ragionamento logico fuori dal comune. L’intero corpo docente decide di offrire una borsa di studio alla piccola, in modo che possa approfondire le proprie conoscenze ad un livello adeguato alla sua intelligenza, studiando in un istituto pensato proprio per i bambini plus dotati.

Le loro intenzioni vengono però frenate dallo zio di Mary, Frank, che oppone il suo rifiuto in qualità di tutore legato. L’uomo, infatti, è preoccupato che la sua nipotina sia destinata alla stessa fine della sua famiglia e che non riuscirà mai a vivere una vita normale e serena. Bonnie scopre, infatti, che la mamma di Mary era una talentuosa matematica che aveva dedicato la sua esistenza alla risoluzione di un complicato dilemma matematico e, di fronte al suo costante fallimento, la donna era impazzita decidendo di suicidarsi quando Mary era poco più che una neonata. L’obiettivo di Frank, quindi, è quello di proteggere la figlia di sua sorella dal suo stesso destino, permettendole di vivere una vita normale.

Non sono dello stesso avviso le due nonne della bambina, che cercano in ogni modo di ottenere la custodia di Mary per permetterle di intraprendere questo percorso di studi e sfruttare il suo talento. Quale sarà il destino di questo piccolo genio della matematica?