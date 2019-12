GIGI BUFFON, COMPAGNO ILARIA D’AMICO/ “Un uomo che mi ha riempito il cuore”

Seconda ospite di questa nuova puntata di Verissimo è Ilaria D’Amico. Un’intervista dedicata ai suoi affetti, tra i quali il compagno Gigi Buffon. Per il suo compagno ha parole emozionate e che fanno trasparire ilo forte legame che li lega. “Gigi? È un uomo che mi ha riempito di grande amore – ammette la conduttrice di Sky, che continua – con un cuore che aveva bisogno di essere colmato dal dolore che non era causa di nessuno ma che aveva bisogno di essere accolto”. La D’Amico sottolinea che il periodo in cui si sono incontrati non era facile per nessuno dei due, eppure questo non ha impedito loro di trovarsi e innamorarsi. Una storia, la loro, che ha scatenato tantissime polemiche e critiche, in virtù dei loro legami precedenti. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Gigi Buffon e il rapporto con l’ex Alena Seredova

Gigi Buffon è il compagno di Ilaria D’Amico, la giornalista e conduttrice ospite della nuova puntata di Verissimo in onda sabato 7 dicembre 2019 su Canale 5. La coppia è sentimentalmente legata da cinque anni e insieme hanno anche un bellissimo bambino di nome Leopoldo Mattia Buffon. Un amore importante che ha spinto il portiere della Juventus ad interrompere il matrimonio con Alena Seredova creando un vero e proprio scandalo mediatico. Oggi i rapporti con la ex moglie sono sereni, come ha raccontato la stessa Alena alla stampa: “Il rapporto con Gigi Buffon è quello di due persone intelligenti che comunque rimarranno legate per tutta la vita”. Buffon è concentrato sul lavoro, ma anche sulla vita privata e c’è chi scommette che in gran segreto abbia chiesto la mano della sua amata Ilaria D’Amico visto che è spuntato un bellissimo anello al dito della giornalista.

Gigi Buffon: “La felicità è una ricerca continua”

Gianluigi Buffon potrebbe entro un anno concludere la sua straordinaria carriera di portiere, anche se la compagna Ilaria D’Amico gli ha augurato di continuare fino a quando sarà in grado di fare del suo meglio. “Spero che continui a giocare fino a quando si sente di essere un portiere molto abile” ha detto la giornalista e conduttrice televisiva con cui Buffon dovrebbe sposarsi non appena appenderà le scarpette di pallone al chiodo. I due, matrimonio a parte, sono innamorati come non mai e la conferma arriva da una bellissima dedica d’amore che il campione ha fatto alla sua donna: “la felicità è una ricerca continua e comporta anche sofferenze e sacrifici: essere accompagnato in questa ricerca dalla persona che amo è il traguardo”.

Gigi Buffon: ecco perché sono restato con la Juventus in Serie B

Ospite delll’evento Trofeo Agnelli 2019, Gigi Buffon ha parlato della sua carriera soffermandosi anche su un momento molto difficile. Correva l’anno 2006, per intenderci l’anno dei Mondiali di Calcio vinti in Germania, ma anche del ciclone calciopoli e della retrocessione della Juventus in Serie B. Un momento complicato, che ha visto il portiere però restare fedele alla sua maglia e alla sua squadra: “perché sono restato anche in B? In mezzo a un mondo di parole, quella è stata un’occasione per dare un segnale forte a tutti i ragazzi che hanno questa passione”. Un segnale chiaro quello lanciato diversi anni fa dal portiere della Juve che, a distanza di anni, ha precisato: “io stavo rinunciando a molto: avevo 28 anni ed ero nel pieno della mia carriera. Avevo appena vinto il Mondiale e mi stavo giocando il Pallone d’Oro: se avessi preso un’altra decisione sarebbero cambiate molte cose. Però in quel momento avevo la certezza che comportandomi bene, con generosità verso gli altri, la vita mi avrebbe restituito tutto”.



