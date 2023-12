Gigi D’Agostino come sta? “Grave male che non migliora”/ Silenzio da un anno, fan preoccupati

Gigi D’Agostino come sta? Fonti vicine: “Grave male che non migliora”

Le condizioni di salute di Gigi D’Agostino, purtroppo, non sembrano migliorare. Il dj conosciuto in tutto il mondo per le sue hit che hanno fatto ballare intere generazioni in tutto il mondo da due anni combatte contro un brutto male. Era stato lui stesso sul finire del 2021 ad annunciare con un post su Instagram di avere una brutta malattia non ben specificata che lo ha colpito in modo aggressivo e che gli causava molto dolore. Da allora il dj si è ritirato a vita privata centellinando anche i suoi post sui social per dedicarsi a pieno alle terapie.

LETTURE/ Maria Callas dal palco al mito: come si diventa icone

Adesso, a parlare nuovamente di Gigi D’Agostino e di come sta è intervenuto Leggo che, contattando fonti vicine all’artista, ha rivelato: “Sulle sue condizioni nessuna notizia ufficiale. Fonti vicine all’artista raccontano di mesi molto difficili e di una situazione che non migliora. Gigi, però, continua a lottare.” L’ultimo post del dj di aggiornamento sulla sua malattia risale a più di un anno fa. A quando il dj mostrandosi provato e con un deambulatore aveva voluto condividere un messaggio di speranza con i suoi follower: “Spero che questo nuovo anno mi doni un po di pace e di forza…Un abbraccio di cose belle a tutti voi…Grazie per i vostri pensieri…Tanto Amore ❤️.

Margherita Vicario: "Sanremo? Deciderà Amadeus"/ "Una canzone scritta con l'IA? Gli ascoltatori capirebbero"

Gigi D’Agostino, silenzio social da un anno: fan preoccupati

Gigi D’Agostino combatte contro una grave malattia che lo ha costretto a ritirarsi dalle scene. Anche sui social non è più attivo come un tempo. L’ultimo post è del novembre 2022. Su Instagram aveva pubblicato un selfie con un sorriso con uno splendido mare alle sua spalle. Il post è stato immediatamente sommerso da migliaia di like e commenti. Da allora, però, il silenzio dell’artista preoccupa, ed i suoi fan continuano a chiedergli come stia. La notizia della sua malattia ha intristito e commosso tutti, persone comuni e personaggi noti. Durante l’ultimo Festival di Sanremo del 2023 Mara Sattei con Noemi lo hanno voluto omaggiare interpretando nella serata delle cover la loro versione de L’amour toujours.

Harvard istituisce un corso su Taylor Swift/ "Un fenomeno musicale, sociologico ed anche economico"

Gigi D’Agostino, all’anagrafe Luigino Celestino D’Agostino, è un dj e produttore discografico che ha portato il genere dell’italo dance ad essere conosciuto ed apprezzato a livello internazionale. L’apice del suo successo è avvenuto tra gli anni ’90 ed i primi del 2000 con hit intramontabili come L’amour toujours e Bla Bla Bla.











© RIPRODUZIONE RISERVATA