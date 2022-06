Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo sembra non averlo dimenticato ma lui…/ Nuova vita con Denise Esposito

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo saranno per sempre legati da uno straordinario rapporto d’affetto visto che si sono amati molto. E a poco dall’esibizione del cantante campano ai Tim Summer Hits 2022 si parla di un possibile ritorno di fiamma tra i due. Ma cosa è successo? Pare infatti che la cantante di Sora si sia lasciata definitivamente con Livio Cori con molti che sussurrano la possibilità di vederla nuovamente al fianco di Gigi stesso. ThePipolGossip specifica come la Tatangelo di fatto non abbia mai dimenticato Gigi D’Alessio con il quale ha condiviso una storia straordinaria di 15 anni e un figlio, Andrea. Attenzione però perché D’Alessio sta vivendo una storia con Denise Esposito e sarebbe irrispettoso per lei parlare di un nuovo approccio con la Tatangelo. Fatto sta che il fatto che durante il tour per il suo 30esimo anniversario di carriera non abbia citato Anna ha indispettito più di una persona. Cosa accadrà ora?

Gigi D’Alessio è uno dei cantanti italiani più amati dal pubblico. Nato a Napoli il 24 febbraio 1967 ha iniziato fin da giovane la sua carriera da cantante producendo grandi successi e facendo sognare il pubblico italiano. Gigi è sempre stato molto legato alla tradizione e alla canzone napoletana, cantando spesso in dialetto e creando un forte legame con il pubblico campano.

Durante la sua carriera ha ottenuto molti riconoscimenti, molti premi e un grande successo che lo hanno portato a diventare una persona molto amata e apprezzata.

Il 30esimo anniversario di carriera

Il cantautore Gigi D’Alessio ha da poco realizzato un grande concerto in Piazza del Plebiscito a Napoli per festeggiare i suoi 30 di carriera, chiamando vari artisti e colleghi a esibirsi al suo fianco per festeggiare tutti insieme questo importante traguardo davanti al pubblico ammirato e scatenato di Napoli. Dagli esordi negli anni ’90 della sua carriera ha realizzato ben 19 album in studio, quattro album dal vivo, due EP, due album per il mercato internazionale cantando le canzoni in spagnolo; ha partecipato diverse volte a programmi televisivi e ha anche intrapreso la carriera da attore rientrando in diversi film. Si tratta di un artista a 360 gradi, che è sempre riuscito a ottenere grande approvazione in tutti i progetti realizzati. I suoi brani ormai fanno parte della cultura della musica italiana, e tra le sue canzoni più famose troviamo sicuramente: Un nuovo bacio, Non dirgli mai, Annarè, ‘A città ‘e pulcenella, Napule, Assaje, Un cuore malato, Insieme a lei e tante altre. Ha anche scritto diverse canzoni per altri artisti italiani. Inoltre, suona in modo eccezionale il pianoforte e quando si esibisce il più delle volte accompagna le sue canzoni con il piano.

