Gigi D’Alessio e Denise presto genitori/ Baci e dolci rotondità al mare

Gigi D’Alessio e Denise Esposito si stanno godendo l’estate della dolce attesa. Il cantautore napoletano e la fidanzata che ha conquistato il suo cuore dopo la fine della lunga ed importante storia d’amore con Anna Tatangelo, aspettano il primo figlio insieme, il quinto per il cantautore. La dolce attesa della Esposito sarebbe stata confermata da Claudio, il primogenito di Gigi D’Alessio, al settimanale Di Più. Secondo indiscrezioni, la coppia aspetterebbe un maschietto e, dopo le prime immagini pubblicate dal settimanale Chi che ha annunciato la notizia, arrivano le nuove immagini del settimanale Gente.

Nelle foto pubblicate da Gente, come riporta il portale Gossip e Tv, D’Alessio ricopre di attenzioni la compagna che sfoggia delle dolci rotondità. Baci e abbracci non mancano tra il cantautore napoletano e la fidanzata che dovrebbe partorire in autunno.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito, vacanza d’amore in dolce attesa

Nelle foto pubblicate da Gente, Gigi D’Alessio e Denise Esposito si trovano su uno yatch preso in affitto per solcare la Costiera Amalfitana durante le vacanze estive. Tra i due non mancano baci e dolci attenzioni. Denise accarezza dolcemente il pancino arrotondato mentre, dopo un bagno in mare, si scambiano un bacio.

Sereni e innamorati, la coppia si gode l’estate in attesa di poter allargare la famiglia. Secondo quanto raccontato dal settimanale Chi, D’Alessio e Denise dovrebbero vivere a Napoli. Il cantautore napoletano, dunque, dopo i tre figli avuti dall’ex moglie e Andrea, nato dall’amore con Anna Tatangelo, è pronto a dedicarsi al frutto del suo amore con Denise esposito.

