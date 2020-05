Gigi D’Alessio, Gigi questo sono io/ Diretta: “ritorna” Lucio Dalla, i duetti con la Tatantegelo (Replica)

Pubblicità

TORNA IN REPLICA “GIGI, QUESTO SONO IO” SU RAI 1 PER REGALARCI EMOZIONI E GRANDI ARTISTI

Gigi D’Alessio torna ad essere il protagonista del sabato sera di Raiuno. Oggi, sabato 30 maggio, la Rai propone la replica di uno degli show musicali più amati di sempre e che hanno avuto come protagonista il cantautore napoletano. Si tratta dello show “Gigi, questo sono io” trasmesso per la prima volta nel 2010 e che ha consacrato definitivamente l’artista. Conduttore e intrattenitore, nel suo one man show, Gigi D’Alessio ha regalato ai fans momenti musicali indimenticabili esibendosi sulle note dei suoi più grandi successi e dando vita a dei duetti meravigliosi con i vari ospiti. “Questo programma è un premio, un sogno che si avvera. Una grande festa con tanta musica e molti amici con cui avrò il piacere e l’onore di condividere il palco”, aveva detto l’artista all’epoca.

Pubblicità

GLI OSPITI DI GIGI D’ALESSIO

“Gigi, questo sono io” è stato uno show trasmesso in due prime serate nel corso delle quali Gigi D’Alessio è stato affiancato da tanti amici che hanno accettato l’invito di duettare con lui in prima serata. Oltre ad Anna Tatangelo, infatti, tra gli ospiti ci sono Claudio Baglioni, Sophia Loren, Claudio Baglioni, Massimo Ranieri e Renato Zero. La replica dello show permetterà al pubblico di Raiuno la possibilità di vedere anche un grande artista come Lucio Dalla, scomparso nel 2012. “Tutti gli amici che ho invitato hanno accettato con grande entusiasmo e ciò mi riempie davvero di gioia. Insieme daremo vita a momenti di spettacolo, mi divertirò a interagire e a giocare con loro, con duetti e performance inedite” aveva raccontato all’epoca D’Alessio.

Pubblicità

GIGI D’ALESSIO: “UN PERCORSO CON I MIEI MITI”

Quella che nel 2010 la Rai ha deciso di dare a Gigi D’Alessio è stata l’occasione per portare in prima serata la musica napoletana, ma anche quelli che sono stati miti musicali con cui D’Alessio è cresciuto dal punto di vista musicale. Grandi canzoni e grandi emozioni quelle vissute da D’Alessio e da tutti i suoi fns che, questa sera, potranno rivivere uno degli show musicali più belli che siano stati trasmessi su Raiuno. Dopo aver riproposto la replica dello show di Massimo Ranieri e de I dieci comandamenti di Roberto Benigni, la Rai ha deciso di fare un regalo a tutti i fans di D’Alessio. “E’ un percorso musicale con i miei miti di sempre”, aveva raccontato all’epoca.



© RIPRODUZIONE RISERVATA