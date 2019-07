LOREDANA LECCISO SU ROMINA POWER/ “Non cerco attriti, solo serenità e rispetto”

Non è una novità che tra Loredana Lecciso e Romina Power, le ex compagne di Al Bano Carrisi, non ci sia mai stata una grandissima simpatia. Più volte le due donne si sono lanciate frecciatine a vicenda alimentando così il gossip e la stampa nazionale, ma ultimamente qualcosa è cambiato considerando le recenti dichiarazioni della Lecciso. La ex compagna del cantante di Cellino San Marco, infatti, è tornata a parlare del rapporto con Romina Power sottolineando di essere interessata a mettere da parte qualsiasi tipo di attrito o problema. Una decisione matura e consapevole quella della Lecciso che, dopo la fine della storia d’amore con Al Bano, è alla ricerca di serenità per sé e la sua famiglia.

Loredana Lecciso su Romina Power: “rispetto chi ha un pensiero differente”

Il tempo passa e cura tutte le ferite. Verrebbe da pensarla così leggendo le ultime dichiarazioni di Loredana Lecciso circa il rapporto con la “rivale in amore” Romina Power. Le due donne di Al Bano Carrisi, infatti, non sono mai riuscite ad essere amiche, anzi più volte si sono attaccate a vicenda creando due vere fazioni tra i fan. Oggi però le cose sono cambiate visto che Loredana dalle pagine del settimanale Vero ha detto: “amo condividere con le persone che vogliono condividere con me, ma rispetto chi ha un pensiero differente e resto un passo indietro se qualcuno non vuole”. La showgirl, oramai prossima ai 50 anni, è alla ricerca di serenità: “vado verso i 50, non cerco attriti con nessuno, l’importante è che ci siano rispetto e serenità, perché ormai siamo adulti”. Una ricerca comprensibile quella della Lecciso che ha precisato: “con gli anni sto imparando a stare in pace con me stessa e con le persone che mi circondano”.

Loredana Lecciso: “Mi piace circondarmi di serenità”

La showgirl, tra i possibili concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip 4 condotta da Alfonso Signorini su Canale 5, ha anche fatto sapere di essere alla ricerca di tranquillità. “Mi piace circondarmi di serenità e condividerla perché nel mondo ci sono già tante cose brutte, perché complicarci ulteriormente la vita?” ha detto Loredana Lecciso. Parole chiare che lasciano presagire una sorta di apertura da parte della showgirl verso Romina Power. Del resto le due “rivali” non hanno mai avuto un rapporto di amicizia, mentre i figli di entrambe sono riusciti a costruire un legame. “I miei figli sono stati educati a rispettare tutti e a stare bene con tutti. Trovo che sia giusto così”, ha precisato la Lecciso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA