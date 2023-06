Gigi D’Alessio, il ritorno TV é “Gigi Uno come te: ancora insieme”/ Come seguire l’evento

Gigi D’Alessio torna a intrattenere il pubblico di casa Rai: ha il via il Gigi Uno come te: ancora insieme

A grande richiesta dei telespettatori, Gigi D’Alessio torna in TV con il suo concerto-evento di Napoli, live a Piazza del Plebiscito, il “Gigi Uno come te: ancora insieme”. Un grande show che l’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo, Gigi D’Alessio, regala all’occhio pubblico in partnership con la Rai, miscelando gli highlights delle prime date di concerto tenutesi a maggio del Gigi Uno come te: ancora insieme. Il rinnovato evento made in Napoli e sold-out, fatto di Partenope, il suo folclore e chi la ama, segue la versione originale Gigi Uno come te: 30 anni insieme dello scorso anno, volta a celebrare il trentennale della carriera artistica di Gigi D’Alessio. E la new version é in salsa “Gigi uno come te: ancora insieme”.

L’occasione che fa da apripista ai festeggiamenti attesi nel capoluogo campano per la Festa di Napoli Scudetto del 4 giugno 2023, quando allo Stadio Diego Armando Maradona si celebra la vittoria del terzo scudetto storico del city club Ssc Napoli di Aurelio De Laurentiis, al torneo di Calcio Serie A. E, intanto, riattivatosi via Instagram, nelle ore dell’attesa per il ritorno in TV con il suo live evento, Gigi D’Alessio torna a sorprendere i fan, in una serie di messaggi social dove annuncia come seguire le emozioni della set-list con ospiti d’eccezione, del Gigi Uno come te- ancora insieme.

“Ciao ragazzi, ci vediamo il primo giugno – fa sapere in un video il padre d’arte di Luca D’Alessio in arte LDA-, uno come te, Gigi D’Alessio, da Napoli Piazza del Plebiscito”. Ma non é tutto. In un altro post da lui stesso condiviso sul re dei social, il Gigi Nazionale e International si lascia immortalare in una carrellata di foto, dove tra gli altri artisti e vip figura anche il figlio terzogenito Luca D’Alessio in arte LDA, anticipando così le ospitate musicali del Gigi event. Ma quali sono gli artisti e grandi ospiti menzionati per il Gigi & Friends TV show di casa Rai? In un nuovo stato social Biagio Antonacci, Elodie, Max Pezzali, Pio e Amedeo, Tananai, Lazza, Geolier, Serena Rossi, Enzo Gragnaniello figurano come alcuni tra gli artisti chiamati sul palco dell’evento live-tv, Gigi Uno come te: ancora insieme. Tra gli altri grandi e attesi ospiti all’appuntamento TV, si annoverano poi anche Alex Britti, il figlio d’arte uscente di Amici 21, LDA, Clementino, Nino D’Angelo e Ciccio Merolla.

Il Gigi Uno come te: ancora insieme é anche in streaming sul sito-web della Rai

Come seguire l’evento organizzato a Napoli dall’ambasciatore della musica napoletana nel mondo? Così come, poi, ricorda inoltre tra le ultime Instagram stories lo stesso celebre one man show- Gigi D’Alessio- si può assistere da remoto all’appuntamento sintonizzandovisi nella prima serata di oggi, 1° giugno 2023, alle ore 21.20: la messa in onda é in chiaro TV su Rai1, in diretta streaming anche su RaiRadio2 e il sito Raiplay.it, per vivere le emozioni al cardiopalmo del grande evento made in Napoli.











