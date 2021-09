Gigi D’Alessio nonno per la terza volta: nata Giselle/ L’annuncio di papà Claudio

Gigi D’Alessio è diventato nonno per la terza volta. Il cantautore napoletano, in attesa di diventare papà per la quinta volta e che sarà il frutto del suo amore con la compagna Denise Esposito, ha accolto in famiglia la terzogenita del figlio Claudio. Ad annunciare la nascita della piccola Giselle, questo il nome scelto per la bambina, è stato papà Claudio che, su Instagram, ha pubblicato una foto in cui sorride mentre ha tra le braccia la sua bambina che, nell’altra parte della foto, è con mamma Giusy Lo Conte.

«Il destino ha voluto che la mia vita si tingesse di rosa. Oggi è nata la mia terza principessa. Benvenuta Giselle D’Alessio. Il tuo nome vuol dire “promessa”, quella che faccio a me stesso, di impegnarmi ad essere un papà degno delle mie figlie», ha scritto. Poi un pensiero per la compagna: «Sarà un lungo cammino, ma insieme a te… solo una piacevole passeggiata, ti amo», ha scritto Claudio D’Alessio.

Gigi D’Alessio nonno felice

Gigi D’Alessio è un nonno felice. Prima della nascita della piccola Giselle, infatti, il primogenito Claudio lo ha reso nonno altre due volte di due bambine. Claudio D’Alessio, infatti, è papà di Sofia, venuta al mondo nel 2020, frutto del suo amore con l’attuale compagna Giusy Lo Conte e Noemi, nata quando Claudio era giovanissimo, e che oggi ha 14 anni.

Una grande famiglia, dunque, quella di Gigi D’Alessio che è papà anche di Ilaria e Luca, nati dal suo matrimonio con Carmela Barbato e di Andrea, nato dalla relazione con Anna Tatangelo. Tra pochi mesi conoscerà anche il suo quinto figlio. Nel frattempo, si gode la nipotina Giselle.

