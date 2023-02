Gigi D’Alessio, padre LDA/ “Sanremo 2023? Se sta lì la canzone è piaciuta”

Gigi D’Alessio sulla partecipazione del figlio LDA a Sanremo 2023

Gigi D’Alessio è il padre di LDA, il cantante in gara al Festival di Sanremo 2023. Una gioia immensa per il padre che, non appena ha saputo della presenza del figlio sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo, si è complimentato con lui con un tenerissimo messaggio social. “Le parole non bastano per descrivere la gioia di questo momento… Sempre più orgoglioso di te, Luca” è stato il messaggio che D’Alessio ha scritto al figlio Luca aggiungendo – “sarà un’altra indimenticabile tappa del viaggio meraviglioso che stai facendo. Ti amo. Papà”.

Per LDA, infatti, si tratta della prima volta in gara nella kermesse canora più importante della musica italiana conosciuta e seguita in tutto il mondo e arriva dopo un 2022 di successi grazie alla partecipazione al programma Amici di Maria De Filippi che gli ha aperto le porte del mondo della musica.

Gigi D’Alessio e l’invito al figlio LDA

Non solo, Gigi D’Alessio ha esortato il figlio LDA a godersi l’avventura di Sanremo 2023 e non avere ansie: “gli ho detto ‘mi raccomando, non fare cavolate e stai sereno’. L’incoscienza gioca a suo favore. Lui mi continua a dire che sta in un cast stellare e forse non meritava di stare lì. Se sei lì evidentemente la canzone è piaciuta”. La presenza di LDA a Sanremo 2023, infatti, ha fatto scattare la solita polemica legata al cognome e al figlio di; una polemica che spinto lo stesso cantante a togliersi qualche sassolino dalla scarpa dicendo: “potete immaginare quello che stanno dicendo. A me non è che interessa moltissimo. Il problema sapete qual è, è che quando non riescono a criticare la musica che uno fa, devono per forza criticare altro perché non sanno dove attaccarsi. Questo è un consiglio che do anche a voi, penso ognuno di noi abbia un sogno, ci sarà sempre qualcuno di invidioso”.

Del resto Gigi D’Alessio non ha mai “lanciato” il figlio nemmeno quando era nella scuola di Amici; anzi è sempre stato un passo indietro dedicandogli solo parole di grande affetto come un padre dovrebbe fare: “Ti ho visto nascere, crescere… e ora ti vedo diventare adulto, giorno dopo giorno, percorrendo la strada che hai scelto, con tutte le sfide e le difficoltà che comporta. Hai voluto fare da solo, trovare il tuo spazio nel mondo della musica, e io sono orgoglioso di ciò che stai riuscendo a fare solo con le tue forze. Ti seguo da spettatore silenzioso, e faccio il tifo per te, da sempre e per sempre. Auguri Luca, ti voglio bene”.

