Gigi D’Alessio positivo al Covid/ “Sto bene”, ma non sarà al Capodanno su Rai Uno

Anche Gigi D’Alessio è positivo al Covid: sta bene, ma non potrà partecipare al Capodanno su Rai Uno. È notizia di poco fa: è stato lo stesso cantante, non una novità visto che è una pratica ormai diffusa, ad annunciare l’esito del tampone effettuato. Via social ovviamente: su Instagram, Gigi D’Alessio ha postato un breve video nel quale fa sapere a tutti di aver contratto il Coronavirus. “Sto bene” dice, ma naturalmente il fatto di essere positivo lo costringe a casa.

Gigi D'Alessio: "Sono positivo al Covid"/ "Non sarò presente al Capodanno di Raiuno"

Le regole sanitarie imposte sono rigidissime, la quarantena vieta di mettere il naso fuori dalla propria abitazione (e di avere contatti con chiunque, dunque eventualmente bisognerebbe anche restare in un locale isolato) in attesa del tampone successivo. Qualora fosse negativo, Gigi D’Alessio potrà tornare a uscire ma in caso contrario dovrà aspettare un ulteriore esito. Sia come sia, la notizia è che il popolare cantante non sarà presente al Capodanno su Rai Uno.

Donna ripresa con l'amante nel video di Gigi D'Alessio/ Sony ora dovrà risarcirla

GIGI D’ALESSIO POSITIVO AL COVID, AUMENTANO I CASI

L’Anno che Verrà è la tradizionale trasmissione che anche quest’anno viene condotta da Amadeus, e che accompagna i telespettatori al primo gennaio sul principale canale della televisione di stato. Una serata di festa, musica e ospiti, ma Gigi D’Alessio non ci sarà. Una sorte che Rai Uno spera di non condividere con Mediaset, perché qui il Capodanno in Musica ha già dovuto registrare le defezioni di Al Bano e del popolare duo comico Pio e Amedeo. Il motivo è sempre lo stesso: la quarantena.

Il numero di positivi al Coronavirus è in aumento: la nuova variante sembra avere un’alta percentuale di contagio, ed è anche per questo motivo che in quarantena finiscono tante persone che magari sono negative, ma hanno avuto contatti stretti con persone positive. Gigi D’Alessio invece ha contratto il Covid: anche per lui come per tanti altri le condizioni di salute sono rassicuranti, ma purtroppo per lo spettacolo non potrà partecipare a L’Anno che Verrà su Rai Uno, e ora Amadeus spera che nelle prossime ore la sua trasmissione non debba registrare altre defezioni.

Denise Esposito, fidanzata Gigi d'Alessio/ "Nasconde" il pancione ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA