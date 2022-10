Gigi D’Alessio “Sanremo 23? Non credo”/ “Mario Merola rischiò la carriera per me”

Gigi D’Alessio è stato intervistato ieri dal programma di Rai Uno condotto da Alberto Matano, La Vita in Diretta. Il noto cantautore napoletano ha ricevuto negli scorsi giorni un ambitissimo riconoscimento, quello di ambasciatore della canzone napoletana: “Io sono uno dei tanti ambasciatori della canzone napoletana – racconta Gigi d’Alessio restando esageratamente umile – questa è la città della musica, è la città che ha dato i natali alle più belle canzoni conosciute al mondo. è anche una grande responsabilità, questa è una città ricca di artisti”.

Gigi d’Alessio è stato scoperto da Mario Merola, una divinità non soltanto a Napoli, un artista apprezzato in tutto il mondo: “Mario Merola è stato quello che ha rischiato 40 anni fa – ha spiegato Gigi D’Alessio – mettendo il suo nome accanto al mio. Mario non aveva mai fatto duetti, io suonavo con lui dal il pianoforte, 1990 poi nel 1992 ho fatto il mio primo disco”. Quindi ha continuato: “Io ero il suo pianista e una sera quasi per gioco, tornando da un concerto, gli dissi che vorrei fare un disco e lui mi chiese ‘Perchè sai anche cantare?’”.

GIGI D’ALESSIO: “LA CANZONE NAPOLETANA PIACE AI GIOVANI…”

E da lì ebbe inizio il sogno e soprattutto la luminosa carriera di Gigi d’Alessio giunta fino ad oggi. “La canzone napoletana piace anche ai giovani? Perchè è una canzone ricca di sentimenti, ogni canzone è un film”, dice Gigi d’Alessio che poi smentisce alcune voci circolanti nelle scorse settimane circa la possibilità che possa partecipare al Festival di Sanremo 2023 che si terrà il prossimo inverno, in compagnia di LDA, il figlio nonché ex concorrente di Amici di Maria De Filippi: “Sanremo? Non credo perchè non ho il prodotto pronto, ho altri progetti per il 2023 ma io dico sempre su Sanremo: se pensiamo quanti posti ci sono e quanti cantanti ci sono, non vorrei essere nei panni di Amadeus perchè ogni anno accontenta 20 persone ma se ne fa nemici 10mila”.

