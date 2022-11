Gigi D’Alessio torna live, con il Gigi uno come te: ancora insieme/ Duetto con LDA?

Gigi D’Alessio bissa il sold-out con LDA? L’annuncio social

Gigi D’Alessio torna a cantare in duetto con il figlio terzogenito, LDA, sul palco del Gigi uno come te: ancora insieme? Questo é l’interrogativo generale del momento, tra i fruitori di musica, alla luce dell’annuncio diramato in queste ore dall’ambasciatore della musica napoletana nel mondo, Gigi D’Alessio, via social. In un post condiviso con il popolo del web, il cantautore e musicista di Napoli, di risonanza internazionale, ha diramato la notizia del ritorno live che ha in cantiere, con il prosieguo dello spettacolo “Gigi uno come te: 30 anni insieme”: “Gigi uno come te: ancora insieme”. Il live-evento nasce come un momento da dedicare all’intrattenimento live, per la celebrazione del trentennale della carriera del cantautore di Mon amour, e da preludio dell’estate 2022 vedeva fondersi in un’alchimia magica, live a Piazza del Plebiscito di Napoli e in chiaro tv su RaiUno, le voci POP di padre e figlio d’arte, Gigi D’Alessio e LDA.

Con l’opening-act di Gigi uno come te: 30 anni insieme, che ha accolto sul palco tra gli altri grandi ospiti e personaggi di spicco Amadeus, Vanessa Incontrada, Alessandro Siani, Gigi D’Alessio suggellava l’incontro partenopeo tanto atteso con il figlio, terzogenito nato dal matrimonio con l’ex moglie storica Carmela Barbato, Luca D’Alessio in arte LDA. L’evento nell’evento, consistente nella reunion di padre e figlio d’arte -(con LDA reduce dal riscatto ottenuto prendendo parte al talent di Amici 21 di Maria De Filippi, in risposta all’etichetta di “figlio di papà”)- ha contribuito a mettere a segno il sold-out, per la prima delle due date dello show in origine. E l’ipotesi che padre e figlio d’arte possano tornare ad esibirsi insieme, in occasione del preannunciato sequel del 2023, non può di certo dirsi azzardata. Questo, dal momento che LDA é nel mezzo della promozione del nuovo singolo rilasciato in collaborazione con l’altro ex Amici 21, Albe, dal titolo Cado. La pop-ballad del momento- tra gli altri traguardi- spopola come new-entry nella playlist “Alta Rotazione” su Spotify Italia.

Gigi D’Alessio prepara il ritorno sul palco: duetto con LDA all’orizzonte?

Lo scorso giugno 2022, Gigi D’Alessio si ritrovava a condividere il palco con LDA, sulle note di Quello che fa male, il singolo che, ai tempi di Amici 21, ha permesso al 19enne di raggiungere il record storico per il disco d’oro e il disco di platino certificati FIMI, ottenuti in tempi più veloci nella storia di Amici di Maria De Filippi. Un momento dall’emozione travolgente quello della reunion, che potrebbe replicarsi a breve, quindi, sulla scia dell’annuncio social del momento.

“GIGI – UNO COME TE – ANCORA INSIEME

NAPOLI, PIAZZA DEL PLEBISCITO, VENERDÌ 26 MAGGIO 2023 -si legge tra le info dell’evento condivise da Gigi D’Alessio, nella caption del post-. Che emozione essere il primo a suonare un pianoforte negli studi del @tg1_rai_official, e poter annunciare una bellissima notizia che finalmente posso condividere con voi!”. L’annuncio social giunge online nel mezzo delle riprese di un videomessaggio di Gigi D’Alessio ai microfoni dello studio del Tg1 e, così, prosegue: “Dopo il successo straordinario dello scorso giugno, sono felicissimo di tornare il 26 maggio 2023 in Piazza del Plebiscito nella nostra Napoli con un nuovo, grande concerto-evento: “GIGI – UNO COME TE – Ancora insieme”! È per me un grande onore poter replicare la magia vissuta quest’estate con un nuovo show in una delle Piazze più belle del nostro Paese

#UnoCome Te #Ancoralnsieme

@friendsandpartners @arcobalenotre @letiziadamato

@giampierotramice @mario_calabresemusic

siiiiii”.

E, inoltre, non mancano le ulteriori info, sull’organizzazione dell’evento partenopeo: “Musica, grandi ospiti, ricordi e tante sorprese, per cantare ancora insieme e trascorrere una serata indimenticabile tra

musica e parole. Sarà la festa di tutti, e io non vedo l’ora Vi aspetto a braccia aperte, non mancate! I biglietti saranno disponibili da domani 17 novembre a partire dalle ore 11 su Ticketone.it, Etes.it e nei punti vendita abituali”.

GIGI – UNO COME TE – ANCORA INSIEME

GIGI – UNO COME TE – ANCORA INSIEME

NAPOLI, PIAZZA DEL PLEBISCITO, VENERDì 26 MAGGIO 2023 Che emozione essere il primo a suonare un pianoforte negli studi del @Tg1Rai e poter annunciare una bellissima notizia che finalmente posso condividere con voi! 🤩 pic.twitter.com/dAMIl0Wh1Z — Gigi D'Alessio (@_GigiDAlessio_) November 16, 2022













