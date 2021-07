Gigi D’Alessio/ Tutte le date del “Mani e Voci Tour” e l’ultimo progetto discografico

Al via il tour di Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio è pronto a partire per il suo Mani e Voci Tour che lo porterà in giro per l’Italia durante tutta l’estate. Il cantante napoletano sarà protagonista sul palco insieme al pianoforte per un live intimo ed elegante sui suoi più grandi successi rivisitati in versione acustica. Dopo aver fatto tappa a Roma, è il turno di: Vigevano (17 luglio), Nichelino (19 luglio), Monopoli (26 luglio), Caserta (27 luglio), Francavilla al Mare (10 agosto), Cattolica (14 agosto), Follonica (21 agosto), Forte dei Marmi (22 agosto), Este (23 agosto), Taormina (27 agosto), Campobello di Mazzara (28 agosto), Trani (10 settembre) e Firenze (18 settembre).

E’ rinviato al 2022, invece, il Noi Due Tour previsto nei teatri inizialmente per il 2020 e poi posticipato a questo autunno. Gli organizzatori hanno preferito spostarlo ulteriormente all’anno prossimo visti i limiti di capienza per le location al chiuso. Gigi D’Alessio ha fatto sapere tramite i canali social che le nuove date verranno comunicate entro il 30 settembre 2021 da Friends & Partners.

L’ultimo progetto discografico di Gigi D’Alessio

Il tour di Gigi D’Alessio arriva dopo l’uscita del suo nuovo disco “Buongiorno Special Edition 2021“. Il 18 giugno ha pubblicato una versione del precedente album “Buongiorno” (settembre 2020, certificato disco d’oro) arricchita con un Cd bonus. Il progetto contiene rivisitazioni di alcuni suoi brani con vari artisti: “Credo che sia la prima volta che si realizza un progetto come questo che vede riuniti gli esponenti urban di una città che sta mostrando un’enorme ricchezza espressiva“, ha raccontato Gigi all’uscita del disco.

Sono stati in totale quattro i singoli estratti da Buongiorno e da Buongiorno Special Edition 2021: “Como suena el corazon” ft Clementino; “Buongiorno” ft Vale Lambo, MV Killa, LDA, CoCo, Franco Ricciardi, Lele Blade, Enzo Dong, Clementino, Geolier, Samurai Jay; “Guagliune” ft Enzo Dong, Ivan Granatino, Lele Blade e Samurai Jay; “Assaje“. Il fil rouge di tutto l’album resta la lingua napoletana e il legame con la propria terra, nella tracklist di ventotto tracce è presente anche un omaggio a Mario Merola con la sua “Cient’anne”.





