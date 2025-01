Gigi Finizio a La Volta Buona: “Pino Daniele mi regalò una canzone, non l’ho mai detto perchè…”

La bellezza della musica partenopea e non solo entra con piacevole prepotenza nello studio de La Volta Buona, oggi, con la presenza di Gigi Finizio. Il cantante napoletano ha passato in rassegna i momenti più significativi della sua carriera e non poteva che partire da un uomo simbolo della città di Napoli grazie alla sua arte e poetica, Pino Daniele. A proposito del compianto cantautore, Gigi Finizio ha offerto un retroscena inedito che si collega all’esperienza al Festival di Sanremo con il brano ‘Solo lei’.

“Avevamo fatto la musica di ‘Solo lei’, mancava il testo; era un’edizione alla quale dovevo partecipare da prassi partendo da Sanremo Giovani, passando così ai big. Pino Daniele è sempre stato un amico, quindi chiedemmo a lui di aiutarci a fare il testo della canzone; lui, per la sua gentile umiltà, si prestò senza dirci di no”. Questo il racconto di Gigi Finizio a proposito della canzone donata da Pino Daniele e che prima d’ora non aveva mai rivelato per rispetto di quella promessa del compianto cantautore partenopeo. “Non volle però figurare tra gli autori, me l’ha regalata; aveva paura che qualcuno potesse offendersi a Sanremo perchè lui aveva sempre detto di no a Sanremo… ‘Facciamola restare nell’anonimato’, così mi disse; fino alla sua scomparsa ho voluto rispettare questa cosa, poi mi è sembrato giusto dargli l’onore che merita”.

Gigi Finizio, la toccante dedica della figlia Melania a La Volta Buona: “Non mi hai mai fatto mancare la tua presenza…”

Significativo per Gigi Finizio anche l’incontro con Lucio Dalla che, per la canzone ‘Napule’, si esibì con lui e i colleghi Gigi D’Alessio e Sal Da Vinci. “E’ stato un momento di aggregazione, di rivalsa: molti pensano che su quel palco si crea una sorta di distacco. Per dimostrare il nostro amore verso la città di Napoli pensammo di fare questa canzone; mi chiamò Gigi D’Alessio e mi propose proprio l’ospitata di Lucio Dalla. Fu un momento davvero prezioso…”.

Spazio poi ai temi sentimentali, alla storia d’amore con la moglie Brunella che dura da 35 anni e alla bellezza del rapporto con i figli Melania e Danilo. “L’importante è restare, è facile andare via…”, parole al miele che sono state presto impreziosite da un toccante videomessaggio della sua primogenita: “Ciao papà, sono qui per dirti un pochino di cose che forse non ti dico spesso: grazie per la tua presenza, per la tua premura che metti ogni giorno nelle nostre vite. Nonostante non viviamo più insieme non mi ha mai fatto mancare la tua presenza, anche con quei piccoli messaggi che celano dietro preoccupazione, premura e un amore che solo un padre può dare… Voglio ringraziarti per il fatto che se oggi sono così è perchè mi hai insegnato a lottare, ad accettare, ad avere pazienza nelle cose. Ti voglio bene, baci!”.