Giglio scosso dall’addio di Yulia Bruschi al Grande Fratello 2024

Il Grande Fratello 2024 perde una delle sue grandi protagoniste nella puntata di questa sera: Yulia Bruschi, in seguito alla denuncia sporta da parte dell’ex fidanzato Simone Costa per una presunta aggressione ai suoi danni, ha abbandonato per sempre il reality. Una decisione difficile ma necessaria per permettere alla ragazza di risolvere la questione giudiziaria lontano dalla scena televisiva e in sedi più opportune; un addio che, tuttavia, ha lasciato ovviamente Giglio di stucco e con l’amaro in bocca.

In seguito all’improvviso abbandono della ragazza, Alfonso Signorini si è proprio rivolto a lui. In merito alle recenti dichiarazioni d’amore della coppia e dei ‘ti amo’ scambiatisi prima di salutarsi, il conduttore domanda a Giglio: “A me a volte sembra di immedesimarmi nelle vostre storie e sono assolutamente certo che, quando hai detto a Yulia ‘Ti amo’ è perché è vero, non dubito. Ma mi chiedo: una persona che ama davvero un’altra, non ha il desiderio di dividere con questa persona le sue difficoltà e il suo dolore? Perché decidi di rimanere nella Casa del Grande Fratello?“.

Giglio rimane nella Casa: “Questo percorso è mio e di Yulia“

Alfonso Signorini esterna così i suoi dubbi a Giglio e gli domanda perché, nonostante l’addio di Yulia Bruschi al Grande Fratello 2024, lui abbia comunque deciso di rimanere in gioco. La risposta del parrucchiere la dice lunga sullo stretto rapporto instaurato con lei: “Io decido di rimanere nella Casa del Grande Fratello perché questo è un mio percorso, lei vuole questo, che io vada avanti. Questo percorso non è più mio: è mio e di Yulia“. Il conduttore rimane piacevolmente colpito da questa risposta ed esclama: “Quindi è condivisa, e questo mi piace“.

Infine, in merito alla delicata situazione che vede coinvolta Yulia, Giglio la ricopre di complimenti e fa altre importanti dichiarazioni d’amore: “So che è una persona fantastica. L’ho conosciuta due mesi ma due mesi mi sono bastati per capire che persona è, per innamorarmi di lei e per continuare questo percorso per poi ritrovarci“.