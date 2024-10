Giglio parla di Yulia Bruschi al Grande Fratello 2024: “Mi piace e mi interessa“

Giglio e Yulia Bruschi proseguono la loro conoscenza al Grande Fratello 2024, con il parrucchiere che sembra sempre più interessato alla coinquilina, e la cosa sembra reciproca. I due concorrenti, a dispetto dei recenti gossip secondo cui si sarebbero già conosciuti prima del programma e che dunque avrebbero mentito a tal riguardo, si dimostrano molto affiatati nella loro vita quotidiana sotto il tetto della Casa più spiata d’Italia. E, chiacchierando con alcuni coinquilini, Giglio si è sbilanciato chiarendo la natura del suo rapporto con la ragazza.

“Yulia mi piace e mi interessa, fuori da qui la vivrei in maniera completamente diversa“, ha confessato in confidenza con Javier, Lorenzo e Jessica, come mostra un video pubblicato sulla pagina Instagram del reality. Sin dall’inizio la Bruschi non gli è rimasta indifferente, anzi: “È entrata Yulia, da subito ho avuto un contatto fisico con lei e in lei ho visto un carattere molto forte, una persona molto simile caratterialmente a me“.

Giglio e Yulia Bruschi, il timore di sbilanciarsi: “Non forzo le cose…“

L’avvicinamento tra Giglio e Yulia Bruschi ha procurato forti tensioni nella Casa soprattutto tra la ragazza e Jessica Morlacchi, invaghitasi del parrucchiere, in un “triangolo amoroso” che ha tenuto banco in queste prime settimane di Grande Fratello 2024. L’attenzione del ragazzo sembra però indirizzata solo ed esclusivamente a Yulia: “Mi piace, al di fuori la vorrei conoscere alla mia maniera, come riesco io a giocare le mie carte. Mi fa stare bene qui, lo scherzo e il contatto fisico con lei mi rendono la giornata migliore, vedo in lei un interesse e una paura nello sbilanciarsi, da parte sua come da parte mia”.

Effettivamente entrambi non si sono ancora sbilanciati; lei ha comunque un fidanzato fuori ad aspettarla, lui è invece restio a forzare le cose e preferirebbe che tutto accadesse in maniera spontanea. “Non ho la certezza effettiva di questo sbilanciamento: non sono una persona che forza le cose – ammette Giglio – Magari lo sbilanciamento mi viene domattina, ma senza pensarci“.