Yulia e Giglio si conoscevano prima del Grande Fratello 2024? Loro smentiscono ma spuntano nuovi indizi

Da alcuni giorni è scoppiato un gossip nella Casa del Grande Fratello 2024 e fuori, secondo la quale due concorrenti si conoscevano già prima del programma ma hanno finto che non fosse così. Parliamo di Yulia e Giglio, di cui tanto si sta parlando anche per un avvicinamento di tipo sentimentale. Il feeling tra i due è, in effetti, sempre più evidente e potrebbe presto sfociare in qualcosa di più di un’amicizia, nonostante lei abbia in realtà un fidanzato fuori dalla Casa.

Enzo Paolo Turchi geloso di Clayton Norcross al GF: "Tocca Carmen, mi da fastidio"/ "Io sono sanguigno!"

E mentre questo avvicinamento fa discutere e accende il gossip, fuori dal Grande Fratello 2024 c’è chi, come Biagio D’Anelli, ha lanciato un gossip secondo il quale Yulia e Giglio in realtà già si conoscevano fuori, dopo un incontro avvenuto a Firenze durante l’estate. In diretta, entrambi hanno smentito la notizia, dicendo di non essersi mai visti fuori. Lei, in particolare, ha ammesso di non essere stata in Toscana questa estate. E qui cade la prima bugia.

Perché Grande Fratello 2024 non va in onda oggi 10 ottobre/ Ecco quando torna in onda il reality

Yulia fa una rivelazione su Firenze e il web la incastra

I telespettatori più curiosi si sono fiondati sul profilo Instagram di Yulia Bruschi e, come fa notare Novella 2000, hanno trovato tracce della ragazza questo luglio in Toscana, a Lucca. Ma non è tutto perché, stando a un video che sta circolando sul web, sempre Yulia ha rivelato di aver lavorato per lungo tempo in un famoso locale di Firenze: “Io ballavo al Tenax, son stata uno delle migliori ballerine del Tenax, fino all’anno scorso.“, ha detto ai compagni di avventura del Grande Fratello 2024. Questi, secondo molti, sarebbero gli indizi che incastrerebbero ancor di più Yulia e Giglio, confermando quindi la loro conoscenza pregressa.