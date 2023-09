Gigliola Forti: chi è la nonna di Rebecca Staffelli/ “I miei look al Grande Fratello 2023 li sceglie lei”

La seconda puntata del Grande Fratello 2023, tra i tanti nuovi e vecchi protagonisti, vede anche le luci della “ribalta” puntate su Gigliola Forti, ovvero la nonna di Rebecca Staffelli, improvvisatasi stilista per la nipote. Rebecca, figlia del celebre Valerio di Striscia la Notizia, nella prima puntata ha incantato gli spettatori, ricoprendo il ruolo di portavoce del pensiero e del sentiment dei social sui concorrenti in gara durante la diretta del reality. In vista della seconda puntata, però, si è trovata a scegliere gli abiti da indossare, ed oltre ad essersi affidata alla sua fedelissima stylist Giorgia, sembra aver chiesto anche il consiglio, prezioso, di Gigliola Forti, o come la chiama lei “Nonna G“.

Chi è Gigliola Forti, la nonna di Rebecca Staffelli: è lei la “stilista” di casa…

Le luci della ribalta per Gigliola Forti, come spesso accade in queste occasioni, sono stati proprio i social, che Rebecca Staffelli conosce bene ed ai quali ha deciso di affidare alcune “anticipazioni” sulla diretta serale del Grande Fratello. In alcune storie, ricondivise da BlogTivvu, si mostra davanti allo specchio, con un abito rosa, mentre inquadra “Nonna G”. A lei, infatti, è spettato l’arduo (ma sicuramente piacevole) compito di dare il via libero definito ai look scelti da Rebecca Staffelli, che nelle storie commenta scherzosamente le “cose folli” che stanno accadendo a casa sua.

Concretamente, non si conosce molto della vita privata o della storia di Gigliola Forti, che precedentemente era stata citata solamente dal figlio, Valerio Staffelli, nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere. In quell’occasione, infatti, l’inviato di Striscia spiegò che “mio padre era un commerciante di tessuti e mia madre di abbigliamento“, raccontando anche che assieme dirigevano “due negozi nella ‘Stalingrado d’Italia’”. Di certo c’è che il successo di Valerio Stafelli fu anche in parte dovuto alla spinta che Gigliola Forti gli diede, mentre sicuramente nel corso della diretta del Grande Fratello scopriremo anche se il gusto in fatto di vestire rispecchierà quello degli spettatori.











